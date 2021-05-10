Варто лише трішки пофантазувати, запастися терпінням і гарним настроєм.
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1. Люстра з кухонного вінчика
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2. Настінна лампа із друшляка
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3. Кашпо чи горщики для вазонів і сукулентів
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4. Вішалки зі старих качалок
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5. Старий чайник можна перетворити у флораріум
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6. Підставка для планшета з обробної дошки
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7. Підставка для олівців та ручок з кухонної терки
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8. Органайзер для дрібних речей з формочки для випічки кексів
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9. Ваза для фруктів з чайних ложок і десертних виделок
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10. Свічники з лійок
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