Деякі речі настільки продумані, що важко повірити в їхню справжність. Інші навпаки – досить примітивні, але змушують задуматися, чому щось подібне не вигадали сотні років тому.

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1. Горщики для кімнатних рослин

Вони мають так званий "язик", завдяки якому рослина отримає вологу з будь-яких ємностей. Дуже оригінально та мило виглядає, тому доповнить будь-який інтер'єр.

Фото noveltystreet

2. Укриття для бездомних

Воно не пропускає холод та не горить. Сподобається людям без постійного місця проживання або для бездомних тварин.

Фото teepr

3. Оригінальний нічник

Ідеально підійде для дитячої кімнати. Складається з основи та кульок, які світяться. Дитина в будь-який час може взяти кульку з собою в туалет. Особливо корисна річ для дітей, які бояться темноти. Окрім цього така річ сподобається дорослим, адже вона має унікальний дизайн.

Фото standard

4. Фартух для збирання яєць

Фото ponichka

5. Кнопки ліфта, які потрібно натискати ногами (особливо актуально в період пандемії)

Фото what.sapp.ir

6. Ліжко для кота з тунелем

Фото teepr

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7. Чашка для кави, яку можна скласти

Універсальна, практична, дуже зручна.

Фото teepr

8. Подушка для тих, хто не може обійтися без окулярів

Фото amazon

9. Пристрій для герметичного закривання упаковок

Фото thefashionball

10. Багаторазова термопляшка, яка не займає багато місця

Фото kickstarter