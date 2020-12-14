"Уява значно важливіша за знання" – так вважав Альберт Ейнштейн, і з ним погоджується багато його послідовників та прихильників. Проте більшість із нас впевнені в тому, що все ж створення геніальних речей неможливе без відповідних знань.

Так це чи ні – вирішувати вам. А Ідеї 24 підготували для вас добірку геніальних ідей, які доводять, що гарна уява і трішки знань точно можуть полегшити життя і трішки підняти настрій. Читайте також: 15 геніальних проєктів, до яких ви самі не змогли додуматися 1. Цікава ідея для декору клумб Фото wykop.pl 2. Не поспішайте викидати короткий олівець Фото pinterest 3. Хороший спосіб постійно зберігати зоровий контакт зі співрозмовником по відеозв'язку Фото reddit 4. У такому паперовому стаканчику картопля фрі виглядає на 100% крутішою Фото vkmag 5. Здається, це геніальний вихід за відсутності мангала Фото onedio 6. Лайфхак для тих, хто завжди не може знайти свій телефон Фото izismile Цікаво: 15 геніальних ідей вирішення щоденних проблем: корисна добірка 7. Ланч-бокс зі старої коробки для компакт-дисків Фото nation 8. Конструктор Lego – оригінальна ключниця та тримач для кабелів від зарядних пристроїв Фото homehacks 9. Небезпечний, але нестандартний підхід для ремонту окулярів Фото petmaya 10. Оригінальний спосіб закріпити вентилятор без підставки Фото onashem