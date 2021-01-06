Если убирая, вы поняли, что вам абсолютно негде деть все вещи, а денег на новый шкаф нет, – не печальтесь, ведь есть альтернативные варианты.

Идеи 24 предложат вам эти варианты. Такие "полки" многофункциональные, практичные, но не слишком дорогие. Читайте также: Простые советы, которые продлят жизнь одежды и обуви 1. Подвесные аккуратные полки Фото amazon 2. Разделители для полок Фото amazon 3. Многофункциональная вертикальная вешалка Фото amazon 4. Ящики, которые можно превратить в подставки Фото store.moma 5. Удлиненная вешалка с дополнительным "рядом" Фото amazon 6. Крючки в шкаф или на дверь Фото amazon 7. Трёхуровневая стойка для одежды, обуви или аксессуаров Фото yahoo 8. Полки на дверь для обуви или аксессуаров Фото amazon Интересно: 10 гениальных идей, которые облегчат вам жизнь и поднимут настроение 9. Специальная многофункциональная система, которая точно сможет заменить шкаф Фото amazon 10. "S-образные" вешалки Фото amazon 11. Стильные ящики для одежды Фото pinterest 12. Органайзер для белья или носков Фото amazon 13. Вешалка для шарфов, платков или галстуков Фото amazon 14. Аккуратные настенные полочки для аксессуаров Фото amazon 15. Оригинальные настенные крючки Фото stockist