10 крутих лайфхаків, які зрозуміє лише покоління 90-х

Технології розвиваються так стрімко, що ми вже перестали дивуватись. А 90-ті роки для нинішньої молоді – практично кам'яний вік.
Пропонуємо трохи поностальгувати – пригадаймо лайфхаки, які ще 20 років тому ставали нам у пригоді. Сьогодні ж ці корисні поради здатні гідно оцінити лише "динозаври".
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1. Універсальна порада: завис комп – натисніть Ctrl + Alt + Delete
Фото 105.net
2. Почніть качати пісню звечора. Коли ви прокинетесь, трек завантажиться на 99%.
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3. Якщо висне миша, дістаньте з неї кульку та протріть. Може, причина поганої роботи – пил.
Фото dnevnik.hr
4. Якщо гра не працює, вийміть її та подуйте на неї
Фото porosenka
5. Завжди забирайте магнітолу з автомобіля
Фото gossip4000.twittospia
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6. Якщо не всі речі помістилися в дорожній сумці, вдягніть штани карго. У них ви напхаєте навіть більше, ніж планували.
Фото 105.net
7. Комп'ютерна гра зависає? Натисніть Turbo на системному блоці
Фото reddit
8. Щоб якийсь із ваших файлів, бува, не поцупили – збільште його розмір до 1,45 Мб, і він не поміститься на дискеті
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9. Ідеальне місце, щоб заховати від цікавих очей щось невеличке, – коробка від дискет із найнуднішими фільмами
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10. На екрані з'явився крилатий тамаґочі? Без паніки! Це ж ваш улюбленець повернувся додому. Натисніть одночасно клавіші "A" та “C” – і вуаля: новий тамаґочі готовий до вилуплення!
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