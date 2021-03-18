10 крутых лайфхаков, которые поймет лишь поколения 90-х
Технологии развиваются так быстро, что мы уже перестали удивляться. А 90-е годы для нынешней молодежи – практически каменный век.
Источник:Bored Panda
Предлагаем немного поностальгировать – давайте вспомним лайфхаки, которые еще 20 лет назад могли нам пригодится. Сегодня же эти полезные советы способны оценить только "динозавры".
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1. Универсальный совет: завис комп – нажмите Ctrl + Alt + Delete
Фото 105.net
2. Начните скачивать песню вечером. Когда вы проснетесь, трек загрузится на 99%.
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3. Если виснет мышь, достаньте из нее шарик и протрите. Может, причина плохой работы – пыль.
Фото dnevnik.hr
4. Если игра не работает, подуйте на нее
Фото porosenka
5. Всегда забирайте магнитолу из автомобиля
Фото gossip4000.twittospia
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6. Если не все вещи поместились в дорожной сумке, наденьте брюки карго. В них вы уместите даже больше, чем планировали.
Фото 105.net
7. Компьютерная игра зависает? – Нажмите Turbo на системном блоке
Фото reddit
8. Чтобы какой-то из ваших файлов, случайно, не украли – увеличьте его размер до 1,45 Мб, и он не поместится на дискете
Фото depositphotos
9. Идеальное место, чтобы спрятать от любопытных глаз что-то небольшое, – коробка от дискет со скучными фильмами
Фото okeit
10. На экране появился крылатый тамагочи? Без паники! Это же ваш любимец вернулся домой. Нажмите одновременно клавиши "A" и "C" – и вуаля: новый тамагочи готов до вылупления!
Фото porosenka
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