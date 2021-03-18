Технологии развиваются так быстро, что мы уже перестали удивляться. А 90-е годы для нынешней молодежи – практически каменный век.

Предлагаем немного поностальгировать – давайте вспомним лайфхаки, которые еще 20 лет назад могли нам пригодится. Сегодня же эти полезные советы способны оценить только "динозавры". Читайте также: Родом из 90-х: культовые устройства, которые стремились заполучить все 1. Универсальный совет: завис комп – нажмите Ctrl + Alt + Delete Фото 105.net 2. Начните скачивать песню вечером. Когда вы проснетесь, трек загрузится на 99%. Фото inet.detik 3. Если виснет мышь, достаньте из нее шарик и протрите. Может, причина плохой работы – пыль. Фото dnevnik.hr 4. Если игра не работает, подуйте на нее Фото porosenka 5. Всегда забирайте магнитолу из автомобиля Фото gossip4000.twittospia Интересно: 10 вещей из детства, которые непременно вызовут у вас ностальгию 6. Если не все вещи поместились в дорожной сумке, наденьте брюки карго. В них вы уместите даже больше, чем планировали. Фото 105.net 7. Компьютерная игра зависает? – Нажмите Turbo на системном блоке Фото reddit 8. Чтобы какой-то из ваших файлов, случайно, не украли – увеличьте его размер до 1,45 Мб, и он не поместится на дискете Фото depositphotos 9. Идеальное место, чтобы спрятать от любопытных глаз что-то небольшое, – коробка от дискет со скучными фильмами Фото okeit 10. На экране появился крылатый тамагочи? Без паники! Это же ваш любимец вернулся домой. Нажмите одновременно клавиши "A" и "C" – и вуаля: новый тамагочи готов до вылупления! Фото porosenka