Технології розвиваються так стрімко, що ми вже перестали дивуватись. А 90-ті роки для нинішньої молоді – практично кам'яний вік.

Пропонуємо трохи поностальгувати – пригадаймо лайфхаки, які ще 20 років тому ставали нам у пригоді. Сьогодні ж ці корисні поради здатні гідно оцінити лише "динозаври".

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1. Універсальна порада: завис комп – натисніть Ctrl + Alt + Delete

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2. Почніть качати пісню звечора. Коли ви прокинетесь, трек завантажиться на 99%.

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3. Якщо висне миша, дістаньте з неї кульку та протріть. Може, причина поганої роботи – пил.

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4. Якщо гра не працює, вийміть її та подуйте на неї

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5. Завжди забирайте магнітолу з автомобіля

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6. Якщо не всі речі помістилися в дорожній сумці, вдягніть штани карго. У них ви напхаєте навіть більше, ніж планували.

Фото 105.net

7. Комп'ютерна гра зависає? Натисніть Turbo на системному блоці

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8. Щоб якийсь із ваших файлів, бува, не поцупили – збільште його розмір до 1,45 Мб, і він не поміститься на дискеті

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9. Ідеальне місце, щоб заховати від цікавих очей щось невеличке, – коробка від дискет із найнуднішими фільмами

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10. На екрані з'явився крилатий тамаґочі? Без паніки! Це ж ваш улюбленець повернувся додому. Натисніть одночасно клавіші "A" та “C” – і вуаля: новий тамаґочі готовий до вилуплення!

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