Кругове тренування на все тіло: які вправи допоможуть бути у тонусі

Якщо ви хочете бути в формі, але немає часу ходити в тренажерний зал, цей варіант ідеально вам підійде. Кругове тренування на все тіло дозволить спалити максимум калорій за короткий відрізок часу.

Виконувати вправи можна в будь-якому місці. Відео з технікою показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Кругове тренування: що це таке

Виконуючи вправи по колу, ви даєте послідовне навантаження різних груп м'язів. У цей час працює все тіло. Одна вправа переходить в іншу, виконуються вони без відпочинку і з високою інтенсивністю,

– зазначила Самойлова.

Тренування – це 4 – 5 кіл. Паузу можна зробити у кінці кожного кола (до нього входить 5 вправ).

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з

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Які вправи входять в одне коло:

Присід з підйомом коліна та поворотом корпусу – 20 разів.

Випад назад з підйомом коліна – 15 разів на кожну ногу.

Віджимання з розведенням ніг у стрибку – 10 – 12 разів.

Бічна планка і торкання рукою підлоги – 15 разів на кожен бік.

Поперемінне швидке опускання ніг на підлогу – 40 разів.

За словами фітнес-тренерки, це тренування дозволить спалити більше калорій за короткий час. Особливістю є те, що для виконання вправ не потрібне спеціальне обладнання, тому займатися можна в будь-якому місці.

Як виконувати вправи: дивіться відео