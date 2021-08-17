Кругове тренування на все тіло: які вправи допоможуть бути у тонусі
Джерело:інстаграм Євгенії Самойлової
Якщо ви хочете бути в формі, але немає часу ходити в тренажерний зал, цей варіант ідеально вам підійде. Кругове тренування на все тіло дозволить спалити максимум калорій за короткий відрізок часу.
Виконувати вправи можна в будь-якому місці. Відео з технікою показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.
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Кругове тренування: що це таке
Виконуючи вправи по колу, ви даєте послідовне навантаження різних груп м'язів. У цей час працює все тіло. Одна вправа переходить в іншу, виконуються вони без відпочинку і з високою інтенсивністю,
– зазначила Самойлова.
Тренування – це 4 – 5 кіл. Паузу можна зробити у кінці кожного кола (до нього входить 5 вправ).Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з "Тая"!
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Які вправи входять в одне коло:
- Присід з підйомом коліна та поворотом корпусу – 20 разів.
- Випад назад з підйомом коліна – 15 разів на кожну ногу.
- Віджимання з розведенням ніг у стрибку – 10 – 12 разів.
- Бічна планка і торкання рукою підлоги – 15 разів на кожен бік.
- Поперемінне швидке опускання ніг на підлогу – 40 разів.
За словами фітнес-тренерки, це тренування дозволить спалити більше калорій за короткий час. Особливістю є те, що для виконання вправ не потрібне спеціальне обладнання, тому займатися можна в будь-якому місці.
Як виконувати вправи: дивіться відео