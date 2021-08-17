Сезонний салат з чорницею та кавуном – саме те, що потрібно у спекотний день. Рецептом смачної страви поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Салат з чорницею та кавуном

Інгредієнти:

Помідор жовтий – 1 штука.

Помідор червоний – 1 штука.

Листя салату 5 – 6 штук.

Огірок – 1 штука.

Чорниця – 100 грамів.

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Кавун – на свій смак.

Виноград червоний – 8 – 10 штук.

Сир вершковий або фета – 50 грамів.

Кунжут – 1 чайна ложка.

Оливкова олія, сіль, перець – на свій смак.

Салат сподобається усій родині / Фото з інстаграму Марини Боржемської

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Як приготувати:

Листя салату викладаємо на тарілку.

Помідори нарізаємо кільцями й викладаємо по колу.

Кавун нарізаємо невеликими шматочками й додаємо у страву.

Зверху викладаємо сир, виноград та чорницю.

Огірки нарізаємо слайсами й прикрашаємо салат.

Солимо, перчимо страву, скроплюємо оливковою олією та посипаємо кунжутом.

Літній салат готовий!