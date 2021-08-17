Сезонний салат з чорницею та кавуном – саме те, що потрібно у спекотний день. Рецептом смачної страви поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Салат з чорницею та кавуном
Інгредієнти:
- Помідор жовтий – 1 штука.
- Помідор червоний – 1 штука.
- Листя салату 5 – 6 штук.
- Огірок – 1 штука.
- Чорниця – 100 грамів.
- Кавун – на свій смак.
- Виноград червоний – 8 – 10 штук.
- Сир вершковий або фета – 50 грамів.
- Кунжут – 1 чайна ложка.
- Оливкова олія, сіль, перець – на свій смак.
Салат сподобається усій родині / Фото з інстаграму Марини Боржемської
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Як приготувати:
- Листя салату викладаємо на тарілку.
- Помідори нарізаємо кільцями й викладаємо по колу.
- Кавун нарізаємо невеликими шматочками й додаємо у страву.
- Зверху викладаємо сир, виноград та чорницю.
- Огірки нарізаємо слайсами й прикрашаємо салат.
- Солимо, перчимо страву, скроплюємо оливковою олією та посипаємо кунжутом.
Літній салат готовий!