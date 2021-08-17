Сезонний салат з чорницею та кавуном – саме те, що потрібно у спекотний день. Рецептом смачної страви поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Салат з чорницею та кавуном

Інгредієнти:

  • Помідор жовтий – 1 штука.
  • Помідор червоний – 1 штука.
  • Листя салату 5 – 6 штук.
  • Огірок – 1 штука.
  • Чорниця – 100 грамів.
  • Кавун – на свій смак.
  • Виноград червоний – 8 – 10 штук.
  • Сир вершковий або фета – 50 грамів.
  • Кунжут – 1 чайна ложка.
  • Оливкова олія, сіль, перець – на свій смак.

Салат сподобається усій родині / Фото з інстаграму Марини Боржемської

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Як приготувати:

  • Листя салату викладаємо на тарілку.
  • Помідори нарізаємо кільцями й викладаємо по колу.
  • Кавун нарізаємо невеликими шматочками й додаємо у страву.
  • Зверху викладаємо сир, виноград та чорницю.
  • Огірки нарізаємо слайсами й прикрашаємо салат.
  • Солимо, перчимо страву, скроплюємо оливковою олією та посипаємо кунжутом.

Літній салат готовий!