Выполнять упражнения можно в любом месте. Видео с техникой показала спортсмен, вице-чемпион мира по бодибилдингу (2018), чемпион Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Круговая тренировка: что это такое

Выполняя упражнения по кругу, вы даете последовательную нагрузку разным группам мышц. В это время работает все тело. Одно упражнение переходит в другое, выполняются они без отдыха и с высокой интенсивностью,

– отметила Самойлова.

Тренировка – это 4 – 5 кругов. Паузу можно сделать в конце каждого круга (в него входит 5 упражнений).

Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с "Тая"!

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Какие упражнения входят в один круг:

Присед с подъемом колена и поворотом корпуса – 20 раз.

Выпад назад с подъемом колена – 15 раз на каждую ногу.

Отжимания с разведением ног в прыжке – 10 – 12 раз.

Боковая планка и касание рукой пола – 15 раз на каждую сторону.

Попеременное быстрое опускание ног на пол – 40 раз.

По словам фитнес-тренера, эта тренировка позволит сжечь больше калорий за короткое время. Особенность является то, что для выполнения упражнений не требуется специальное оборудование, поэтому заниматься можно в любом месте.

Как выполнять упражнения: смотрите видео