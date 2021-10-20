Медбол все чаще покупают любители фитнеса не только для занятий в залах, но и в домашних условиях. Тренировки с его помощью помогут вам развить ловкость и физическую силу, улучшить координацию движений, сделать суставы более подвижными и усилить гибкость тела. Кроме этого, можно выбрать спортивный инвентарь с удобным для вас весом: 4, 6, 8 или 12 килограммов.
И еще 4 способа накачать стальные руки без штанги, гантелей и тренажеров: видео с упражнениями
А тем временем тренер Екатерина Кононова подготовила комплекс круговой домашней тренировки с медболом. Сохраняйте видео и айда работать над телом мечты вместе с Идеи 24!
5 упражнений с тренировочным мячом
- Приседания с бросками мяча: 20 повторений;
- Планка с 4 касаниями мяча: 10 повторений;
- Прыжки через мяч: 20 повторений;
- Жим мяча вверх: 20 повторений;
- Скручивания с мячом: 20 повторений.
Читайте также 20-минутное кардио, которое можно выполнять в любой точке мира
Текст публикации Екатерины Кононовой:
Тренировочный мяч (медбол) – удобный и простой в использовании, предназначен для тренировки всех мышечных групп. Доступен в нескольких весах – 4, 6, 8 или 12 кг.