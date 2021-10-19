Багато хто недооцінює тренування з власною вагою і вважає, що розвинути мускулатуру рук можна тільки з тренажерами. Але фітнес-тренер довів, що поекспериментувавши з віджиманнями (змінювати положення рук, кистей і торса), можна змусити працювати всі м'язи відразу або окремо. Тож якщо у вас немає мети виступати серед бодибілдерів, а просто побудувати спортивне тіло, то це можна зробити і вдома.
І ще 20-хвилинне кардіо, яке можна виконувати у будь-якій точці світу
Як накачати сталеві руки вдома: 4 ефективні вправи
- Віджимання з навхресним положенням кистей (лікті "дивляться" у сторони): 12 повторень;
- Віджимання на кулаках (лікті притискайте до корпусу): 12 повторень;
- Віджимання, тримаючи кисті одна на одній (кут положення ліктів – 45 градусів): 12 повторень;
- Віджимання, опускаючи лікті на підлогу (лікті в сторону не розводьте): 12 повторень.
Короткий гайд з тренування
- Виконуйте вправи одну за одною;
- Кількість повторень – 12;
- Кількість підходів – 3 на кожну вправу;
- Відпочинок між підходами – 60 – 90 секунд.
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Текст публікації Кирила Тороса:
Сталеві руки без інвентарю
Багато хто недооцінює тренування з власною вагою і вважає, що розвинути мускулатуру можна тільки в залі! Якщо у вас немає мети виступати, а просто побудувати спортивне тіло, то це можна зробити і вдома. Головне грамотно підібрати вправи і зрозуміти техніку виконання.
Тренування:
Виконуємо вправи одну за одною
Кількість повторень – 12
Кількість підходів – 3 на кожну вправу
Відпочинок між підходами – 60 – 90 секунд.
Обов'язково виконуємо розминку перед тренуванням і заминку після тренування.