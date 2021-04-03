Мініатюри в банках: декор інтер'єру, якому позаздрить професійний дизайнер

Джерело:24 канал
Щоб "освіжити" інтер'єр домівки, не обов'язково купувати дорогі речі. Оригінальні елементи декору можна створювати власноруч. Виділіть для цього пару вечорів і залучіть до справи рідних – час промайне весело та з користю.
Підкидаємо свіжу ідею: зробіть мініатюри в банках. Такі вишукані композиції будуть доречними у спальні, у вітальні й навіть на кухні.
Читайте також: Друге життя пластикових пляшок: оригінальні вироби своїми руками
Фото nettetipps
Фото mann-ivanov-ferber
Фото new-year-party
Фото pinterest
Фото decormaison
Фото zahradkar
Цікаво: Де заховати гроші: 7 секретних місць, про які не здогадається жоден грабіжник
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото wohnidee.wunderweib
Фото eileenhull
Фото vivadecora
Фото pinterest