Мініатюри в банках: декор інтер'єру, якому позаздрить професійний дизайнер

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Джерело:

24 канал

Щоб "освіжити" інтер'єр домівки, не обов'язково купувати дорогі речі. Оригінальні елементи декору можна створювати власноруч. Виділіть для цього пару вечорів і залучіть до справи рідних – час промайне весело та з користю.

Підкидаємо свіжу ідею: зробіть мініатюри в банках. Такі вишукані композиції будуть доречними у спальні, у вітальні й навіть на кухні.

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1. Композиції з моху та маленьких іграшок

Фото nettetipps

2. Композиції із сукулентами

Фото mann-ivanov-ferber

3. Просто, але дуже атмосферно та романтично

Фото new-year-party

4. Композиції з використанням природних та штучних елементів для декору

Фото pinterest

5. Композиція "Птахи"

Фото decormaison

6. Актуально напередодні Великодня

Фото zahradkar

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7. Весняна композиція

Фото pinterest

8. Великодні композиції для декору дому

Фото pinterest

9. Композиції з використанням фотографій

Фото wohnidee.wunderweib

10. Оригінально та стильно

Фото eileenhull

11. Яскраві святкові композиції

Фото vivadecora

12. Перетворення звичайних банок у яскраві елементи декору

Фото pinterest