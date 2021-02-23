Банки пропонують різноманітні способи для збереження фінансів. Але є чимало людей, які не довіряють усім банківським установам і хочуть зберігати навіть великі суми коштів у себе вдома.

Якщо ви належите до останньої категорії людей, ми радимо вам обдумано та грамотно обирати схованки для грошей.

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1. Будинок домашніх улюбленців

Це хороше місце для зберігання коштів, але їх обов'язково потрібно надійно обгорнути в пакет, пергамент чи картон. Грабіжники в останню чергу оглядатимуть речі, які належать котам, хом'якам, а особливо собакам.

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2. Кухня

Це кімната з найбільшою кількістю шухляд та поличок. Тому гроші можна заховати в конверт, а його приклеїти до дна шухляди або засунути в кут, до якого важко дотягнутися.

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3. Спортивний інвентар

Якщо у вас вдома є спортивний інвентар або тренажери, то ви можете використати їх для схованки коштів. Особливо надійною схованка буде тоді, коли гроші покладете в одному з невеликих слотів. Тренажер важкий, тому його важко буде забрати разом із грошима.

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4. Побутова техніка

Старі побутові речі можуть стати ідеальним сейфом для зберігання коштів та цінних речей. Для прикладу, можете використати старий пило смок. Якщо ви хочете зберігати речі в побутовій техніці, яку використовуєте, обов'язково пам'ятайте про свою схованку. Адже в іншому випадку ви можете позбутися своїх коштів.

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5. Сад або клумба

Якщо ви не хочете ховати гроші в будинку, оскільки вважаєте, що там ненадійно це зробити, можете вигадати схованку в саду чи клумбі. Для цього у міцну герметичну банку (чи іншу ємність) заховайте гроші, яку закопайте в ґрунт. Обов'язково запам'ятайте, у якій частині ви закопали свій "скарб".

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6. Шкарпетки

Грабіжники досить часто шукають гроші в одязі. Але навіть у шафі можна надійно заховати будь-яку суму. Для цього купюри потрібно згорнути якомога щільно і сформувати так званий циліндр. Після цього зафіксуйте гроші спеціальною резинкою і заховайте у шкарпетки.

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7. Холодильник або морозильна камера

Існує безліч способів заховати гроші в холодильнику чи морозильній камері. Наприклад, гроші можна заховати в пакет, обгорнути фольгою або покласти в непрозорий контейнер для їжі.

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