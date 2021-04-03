Чтобы "освежить" интерьер дома, не обязательно покупать дорогие вещи. Оригинальные элементы декора можно создавать собственными руками. Выделите для этого пару вечеров и привлеките к делу родных – время пролетит весело и с пользой.

Даем свежую идею: сделайте миниатюры в банках. Эти изысканные композиции будут прекрасно смотреться в спальне, в гостиной и даже на кухне. Читайте также: Вторая жизнь пластиковых бутылок: оригинальные изделия своими руками 1. Композиции из мха и маленьких игрушек Фото nettetipps 2. Композиции с суккулентами Фото mann-ivanov-ferber 3. Просто, но очень атмосферно и романтично Фото new-year-party 4. Композиции с использованием природных и искусственных элементов для декора Фото pinterest 5. Композиция "Птицы" Фото decormaison 6. Актуально накануне Пасхи Фото zahradkar Интересно: Где спрятать деньги: 7 секретных мест, о которых не догадается ни один грабитель 7. Весенняя композиция Фото pinterest 8. Пасхальные композиции для декора дома Фото pinterest 9. Композиции с использованием фотографий Фото wohnidee.wunderweib 10. Оригинально и стильно Фото eileenhull 11. Яркие праздничные композиции Фото vivadecora 12. Перевоплощения обычных банок в яркие элементы декора Фото pinterest