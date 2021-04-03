Миниатюры в банках: декор интерьера, которому позавидует профессиональный дизайнер
Чтобы "освежить" интерьер дома, не обязательно покупать дорогие вещи. Оригинальные элементы декора можно создавать собственными руками. Выделите для этого пару вечеров и привлеките к делу родных – время пролетит весело и с пользой.
Источник:24 канал
Даем свежую идею: сделайте миниатюры в банках. Эти изысканные композиции будут прекрасно смотреться в спальне, в гостиной и даже на кухне.
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1. Композиции из мха и маленьких игрушек
Фото nettetipps
2. Композиции с суккулентами
Фото mann-ivanov-ferber
3. Просто, но очень атмосферно и романтично
Фото new-year-party
4. Композиции с использованием природных и искусственных элементов для декора
Фото pinterest
5. Композиция "Птицы"
Фото decormaison
6. Актуально накануне Пасхи
Фото zahradkar
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7. Весенняя композиция
Фото pinterest
8. Пасхальные композиции для декора дома
Фото pinterest
9. Композиции с использованием фотографий
Фото wohnidee.wunderweib
10. Оригинально и стильно
Фото eileenhull
11. Яркие праздничные композиции
Фото vivadecora
12. Перевоплощения обычных банок в яркие элементы декора
Фото pinterest
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