Красива постава за п'ять хвилин в день: тренерка показала на відео 7 вправ для спини

Рівна постава – це не тільки краса й граціозність, а й здоровий хребет, похизуватися яким можуть далеко не всі, у кого сидяча робота. Ловіть прості вправи, які допоможуть зміцнити м'язи спини та не сутулитися.

Погодьтеся, не кожен може помітити власну сутулість, а контролювати положення спити впродовж усього робочого дня в офісі й зовсім складно. Проте над гарною поставою можна завжди попрацювати. Варто лише кілька хвилин на день приділяти спеціальному комплексу вправ. Головне – не лінуватися і не забувати виділяти час на тренування.

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Які вправи потрібно виконувати, щоб домогтися гарної постави

Тренерка Катя Качан підготувала сет вправ, які допоможуть покращити вашу поставу. Зберігайте відео та тренуйтеся разом з Ідеї 24!

Тренування для спини

Розведення зігнутих рук: 30 секунд;

30 секунд; Відведення і махи руками: 30 секунд;

30 секунд; Жим і розведення рук: 30 секунд;

30 секунд; Модифікований "супермен": 30 секунд;

30 секунд; Статичний "супермен": 30 секунд;

30 секунд; "Собака-птах": по 30 секунд на кожну сторону;

по 30 секунд на кожну сторону; Статика: по 30 секунд на кожну сторону.

Приємного тренування!

усі вправи виконуйте по 30 секунд. Відпочинок між вправами 10 – 15 секунд. Робіть 3 круги з 1 хвилиною перерви між ними.

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Текст публікації Каті Качан:

Тренування для гарної постави

Тренування складається з 7 вправ, дві з яких розділені на дві сторони. Ці вправи потрібно виконувати по 30-45 секунд. Відпочинок між вправами 10-15 секунд. Виконуйте 3 круги з 1 хвилиною перерви між ними.

Приємного тренування!