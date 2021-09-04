Красива постава за п'ять хвилин в день: тренерка показала на відео 7 вправ для спини
Джерело:інстаграм Каті Качан
Рівна постава – це не тільки краса й граціозність, а й здоровий хребет, похизуватися яким можуть далеко не всі, у кого сидяча робота. Ловіть прості вправи, які допоможуть зміцнити м'язи спини та не сутулитися.
Погодьтеся, не кожен може помітити власну сутулість, а контролювати положення спити впродовж усього робочого дня в офісі й зовсім складно. Проте над гарною поставою можна завжди попрацювати. Варто лише кілька хвилин на день приділяти спеціальному комплексу вправ. Головне – не лінуватися і не забувати виділяти час на тренування.
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Які вправи потрібно виконувати, щоб домогтися гарної постави
Тренерка Катя Качан підготувала сет вправ, які допоможуть покращити вашу поставу. Зберігайте відео та тренуйтеся разом з Ідеї 24!
Тренування для спини
- Розведення зігнутих рук: 30 секунд;
- Відведення і махи руками: 30 секунд;
- Жим і розведення рук: 30 секунд;
- Модифікований "супермен": 30 секунд;
- Статичний "супермен": 30 секунд;
- "Собака-птах": по 30 секунд на кожну сторону;
- Статика: по 30 секунд на кожну сторону.
Приємного тренування!
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Текст публікації Каті Качан:
Тренування для гарної постави
Тренування складається з 7 вправ, дві з яких розділені на дві сторони. Ці вправи потрібно виконувати по 30-45 секунд. Відпочинок між вправами 10-15 секунд. Виконуйте 3 круги з 1 хвилиною перерви між ними.
Приємного тренування!