Согласитесь, не каждый может заметить собственную сутулость, а контролировать положение испить в течение всего рабочего дня в офисе и совсем сложно. Однако над хорошей осанкой можно всегда поработать. Стоит лишь несколько минут в день уделять специальному комплексу упражнений. Главное – не лениться и не забывать выделять время на тренировки.
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Какие упражнения нужно выполнять, чтобы добиться хорошей осанки
Тренер Катя Качан подготовила сет упражнений, которые помогут улучшить вашу осанку. Сохраняйте видео и тренируйтесь вместе с Идеи 24!
Тренировка для спины
- Разведение согнутых рук: 30 секунд;
- Отвод и махи руками: 30 секунд;
- Жим и разведение рук: 30 секунд;
- Модифицированный "супермен": 30 секунд;
- Статический "супермен": 30 секунд;
- "Собака-птица": по 30 секунд на каждую сторону;
- Статика: по 30 секунд на каждую сторону.
Приятной тренировки!
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Текст публикации Кати Качан:
Тренировка для хорошей осанки
Тренировка состоит из 7 упражнений, два из которых разделены на две стороны. Эти упражнения нужно выполнять по 30-45 секунд. Отдых между упражнениями 10-15 секунд. Выполняйте 3 круга с 1 минутой перерыва между ними.
Приятной тренировки!