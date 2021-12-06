Якщо ви знову й гадки не маєте, що приготувати сьогодні на обід чи вечерю, пропонуємо потішити себе ніжними котлетами по-французьки. Вони виходять соковитим та дуже смачними. Така м'ясна страва ідеально поєднається з будь-яким гарніром чи овочами. Мало того, її сміливо можна подавати до святкового столу.
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Здоровим рецептом поділився дієтолог Андрій Невський. Він показав на відео, як приготувати котлети, які не зашкодять вашій фігурі.
Котлети по-французьки з індичого фаршу
Інгредієнти
- фарш індички – 450 грамів;
- цибуля – 180 грамів;
- сир – 100 грамів;
- майонез – 45 грамів;
- соняшникова олія – 10 грамів;
- сіль, перець та інші приправи – на ваш смак.
Як приготувати котлети по-французьки
- У блендері змішайте половину цибулини з 20 – 30 мілілітрів води, перетворивши усе в кашоподібну масу.
- Додайте цю цибулю у фарш разом із водою, посоліть та поперчіть. Усе ретельно перемішайте.
- Цибулю, що залишилася, наріжте напівкільцями та обсмажте, поки вона не зм'якне.
- Фарш розділіть на 4 однакові частини та викладіть їх на змащену олією форму для запікання. Зверху на м'ясо викладіть цибулю, полийте трохи майонезом та посипте сиром.
- Запікайте в духовці при температурі 180°C приблизно 25 – 35 хвилин.
Смачного!
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Текст публікації Андрія Невського:
Ми так полюбили фарш з індички, що тепер робимо все тільки з нього. В оригіналі в цьому рецепті був свинячий фарш, але ми його замінили – вийшло дуже смачно! І ситно, можна легко наїстись однією такою котлетою + гарнір. Приєднуйтесь до готування ідеальної обідньої страви.
КБЖВ на 100 г: 373/15.2/33.2/3.5
Інгредієнти:
фарш індички, 450 г;
цибуля, 180 г;
сир, 100 г;
майонез, 45 г;
соняшникова олія, 10 г;
сіль, перець на смак.
Приготування:
У чашу блендера покладіть половину цибулини, налийте 20-30 мл води і подрібніть до стану кашки.
Додайте цибулю у фарш разом із водою, сіллю та перцем. Добре перемішайте та розділіть на 3-4 приблизно однакових частин.
Цибулю, що залишилася, наріжте на половинки кілець і злегка обсмажте в олії до м'якості.
Деко або форму змастіть олією. З фаршу зробіть плескаті котлети і викладіть на нього.
Зверху на м'ясо викладіть цибулю, додайте трохи майонезу та посипте сиром.
Запікайте в духовці при температурі 180°C приблизно 25-35 хвилин.