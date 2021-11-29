Пропонуємо приготувати вдома піту. У цій страві ідеально поєднаються качина грудка, овочі і смачний коржик. Такий домашній фастфуд відмінно підійде як для перекусу, так і для повноцінного обіду.

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Що таке піта

Це хрумкий, круглий та плоский пісний хліб, який готується з тонкого білого або коричневого борошна. Надзвичайно популярний на узбережжі Середземного моря і в країнах Близького Сходу. Всередину, як правило, кладуть м'ясо та свіжі овочі. Доповнити це може якийсь соус або йогурт.

Домашня піта з качиною грудкою та овочами

Інгредієнти на 1 порцію

качина грудка;

коржик або лаваш із цільнозернового борошна;

1 яйце;

свіжа зелень і ваші улюблені овочі;

грецький йогурт для соусу;

сіль та перець.

Спосіб приготування:

Зробіть на шкірі грудки надрізи, посоліть та поперчіть м'ясо. Тоді обсмажте на сковорідці з двох сторін до готовності. Овочі можна або потушити, або просто нарізати та додати свіжими. Для соусу змішайте йогурт з зеленню, сіллю і перцем. Далі вибийте яйце у горнятко, розмішайте виделкою і вилийте на сковорідку. Відразу на нього покладіть шар лавашу. Смажте до готовності.

Як зібрати піту? Коржик змастіть соусом, викладіть овочі та качку, згорніть навпіл і можна подавати до столу.

Смачного!

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Текст публікації Альбіни Коміссарової:

Піта з качкою та овочами

Сьогодні ділимося з вами рецептом здорового перекусу або навіть повноцінного прийому їжі. Не забудь зберегти!

На 1 порцію нам знадобиться:

качина грудка

коржик або лаваш із цільнозернового борошна

1 яйце

свіжа зелень і ваші улюблені овочі

грецький йогурт для соусу

сіль, перець

Готуємо:

Робимо надрізи на шкірі грудки і солимо/перчимо на смак.

Кладемо качку шкірою вниз на сковорідку і обсмажуємо без додавання олії з двох сторін до готовності.

Готуємо овочі.

До йогурту додаємо зелень, сіль, перець.

Далі, розбиваємо яйце і перемішуємо, потім виливаємо на сковорідку і відразу кладемо зверху піти і щільно притискаємо. Смажимо до готовності.

Залишилося тільки зібрати наш прийом їжі: піту з яйцем змащуємо соусом, викладаємо овочі, качку, забравши попередньо шкіру, згортаємо навпіл і подаємо до столу.