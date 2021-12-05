Якщо потрібно нашвидкуруч організувати вечерю після робочого дня, пюре з картоплі на молоці чи вершковому маслі (як ми усі звикли) – ідеальний варіант. Такий гарнірі поєднується з будь-яким м'ясом чи овочами. Проте американська шеф-кухарка Джада Де Лаурентіс розповіла, як приготувати по-справжньому незвичне та смачне картопляне пюре. Спойлер: увесь секрет не лише в інгредієнтах.
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Набір інгредієнтів для вишуканого картопляного пюре
Як це зазвичай буває, ми не звертаємо на сорт картоплі, з якого готувати пюре, однак це теж має значення. Найкраще обирати червонувато-коричневу картоплю. Крім цього, у вас має бути під рукою часник, олія, вершковий сир маскарпоне, пармезан та курячий бульйон.
Як готувати пюре з картоплі по-багатому
- Джада Де Лаурентіс радить варити картоплю разом з невеликою кількістю олії та часником.
- Коли картопля буде готовою, її потрібно змішати із вершковим сиром маскарпоне (важливо, щоб маскарпоне був кімнатної температури).
- Далі кулінарка рекомендує підсилити смак картоплі сиром пармезан, курячим бульйоном та великою кількістю олії. Усе разом потрібно гарно перемішати та перетворити у пюре.
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Ключ до успіху – акуратно додавати інгредієнти в картоплю. Якщо все кинути одразу, картопля стане липкою. А якщо все зробити правильно, то картопляне пюре вийде просто дивовижним, – підсумувала шеф-кухарка.
Готуйте пюре з великою кількістю олії, та різних сирів / Фото epicurious