Якщо потрібно нашвидкуруч організувати вечерю після робочого дня, пюре з картоплі на молоці чи вершковому маслі (як ми усі звикли) – ідеальний варіант. Такий гарнірі поєднується з будь-яким м'ясом чи овочами. Проте американська шеф-кухарка Джада Де Лаурентіс розповіла, як приготувати по-справжньому незвичне та смачне картопляне пюре. Спойлер: увесь секрет не лише в інгредієнтах.

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Набір інгредієнтів для вишуканого картопляного пюре

Як це зазвичай буває, ми не звертаємо на сорт картоплі, з якого готувати пюре, однак це теж має значення. Найкраще обирати червонувато-коричневу картоплю. Крім цього, у вас має бути під рукою часник, олія, вершковий сир маскарпоне, пармезан та курячий бульйон.

Як готувати пюре з картоплі по-багатому

Джада Де Лаурентіс радить варити картоплю разом з невеликою кількістю олії та часником. Коли картопля буде готовою, її потрібно змішати із вершковим сиром маскарпоне (важливо, щоб маскарпоне був кімнатної температури). Далі кулінарка рекомендує підсилити смак картоплі сиром пармезан, курячим бульйоном та великою кількістю олії. Усе разом потрібно гарно перемішати та перетворити у пюре.

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Ключ до успіху – акуратно додавати інгредієнти в картоплю. Якщо все кинути одразу, картопля стане липкою. А якщо все зробити правильно, то картопляне пюре вийде просто дивовижним, – підсумувала шеф-кухарка.



Готуйте пюре з великою кількістю олії, та різних сирів / Фото epicurious