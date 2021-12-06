Если вы снова не знаете, что приготовить сегодня на обед или ужин, предлагаем порадовать себя нежными котлетами по-французски. Они получаются сочными и очень вкусными. Такое мясное блюдо хорошо сочетается с любым гарниром или овощами. Более того, его смело можно подавать к праздничному столу.
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Здоровым рецептом поделился диетолог Андрей Невский. Он показал на видео, как приготовить котлеты, которые не навредят вашей фигуре.
Котлеты по-французски из индюшиного фарша
Ингредиенты
- фарш индейки – 450 граммов;
- лук – 180 граммов;
- сыр – 100 граммов;
- майонез – 45 граммов;
- подсолнечное масло – 10 граммов;
- соль, перец и другие приправы – по вашему вкусу.
Как приготовить котлеты по-французски
- В блендере смешайте половину луковицы из 20 – 30 миллилитров воды, превратив все в кашевидную массу.
- Добавьте лук в фарш вместе с водой, посолите и поперчите. Все тщательно перемешайте.
- Оставшийся лук нарежьте полукольцами и обжарьте, пока он не смягчится.
- Фарш разделите на 4 одинаковые части и выложите их на смазанную маслом форму для запекания. Сверху на мясо выложите лук, полейте немного майонезом и посыпьте сыром.
- Запекайте в духовке при 180°C примерно 25 – 35 минут.
Приятного аппетита!
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Текст публикации Андрея Невского:
Мы так полюбили фарш из индейки, что теперь делаем все только из него. В оригинале в этом рецепте был свиной фарш, но мы его заменили – получилось очень вкусно! И сытно можно легко наесться одной такой котлетой + гарнир. Присоединяйтесь к приготовлению идеального обеденного блюда.
CBV на 100 г: 373 / 15,2 / 33,2 / 3,5
Ингредиенты:
фарш индейки, 450 г;
лук, 180 г;
творог, 100 г;
майонез, 45 г;
подсолнечное масло, 10 г;
соль, перец по вкусу.
Приготовление:
В чашу блендера положите половину луковицы, налейте 20-30 мл воды и измельчите до состояния кашицы.
Добавьте лук в фарш вместе с водой, солью и перцем. Хорошо перемешайте и разделите на 3-4 примерно одинаковых частей.
Оставшийся лук нарежьте на половинки колец и слегка обжарьте в масле до мягкости.
Противень или форму смажьте маслом. Из фарша сделайте плоские котлеты и выложите на него.
Сверху на мясо выложите лук, добавьте немного майонеза и посыпьте сыром.
Запекайте в духовке при 180°C примерно 25-35 минут.