Мабуть, ви зраділи б появі унікального скотчу, який легко відірвати з коробки, багатофункціональним розеткам на 360 градусів, лавочкам, які ніколи не мокнуть під дощем та багатьом іншим корисним речам.
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1. Розетка на 360 градусів
Фото twitter
2. Скотч, який завдяки спеціальній стрічці легко можна відірвати з ящиків чи інших речей
Фото pinterest
3. Унікальні чашка, яка "збирає" краплини напою
Фото pinterest
4. Акумулятори, які можна заряджати через USB
Фото umbrella.green
5. Покрутивши ручку збоку, можна сісти на суху лавку навіть після сильного дощу
Фото pinterest
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6. Розетка з умонтованим подовжувачем
Фото pinterest
7. Сміттєвий кошик із баскетбольним кільцем
Фото los40
8. Видавлювач для зубної пасти з кріпленням
Фото hurriyet
9. Щітка до ванної кімнати для чищення дзеркала від конденсату
Фото land-der-erfinder