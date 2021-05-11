Наверное, вы обрадовались бы появлению уникального скотча, который можно легко оторвать из коробки, многофункциональной розетке на 360 градусов, лавочкам, которые никогда не мокнут под дождем и многим другим полезным вещам.
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1. Розетка на 360 градусов
Фото twitter
2. Скотч, который благодаря специальной ленте можно легко оторвать с ящиков или других вещей
Фото pinterest
3. Уникальная чашка, которая "собирает" капли напитка
Фото pinterest
4. Батарейки, которые можно заряжать через USB
Фото umbrella.green
5. Покрутив ручку сбоку, вы сможете сесть на сухую лавку даже после сильного дождя
Фото pinterest
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6. Розетка со встроенным удлинителем
Фото pinterest
7. Мусорная корзина с баскетбольным кольцом
Фото los40
8. Выдавливатель для зубной пасты с креплением
Фото hurriyet
9. Щетка в ванну для очистки зеркала, которое покрылось конденсатом
Фото land-der-erfinder