Совсем скоро начнется суета с выбором подарков для родных. Накануне новогодних и рождественских праздников вам придется потратить много сил и энергии для выбора лучшего презента для родных, близких, друзей и коллег.

Идеи 24 советуют вам выбрать полезные подарки, которые имеют большой запас витамина С, эстетический и привлекательный вид, а также приятный праздничный аромат. Читайте также: Что подарить любителям коктейлей: 15 оригинальных идей – фото 1. Один грейпфрут содержит примерно половину суточной нормы витамина С для взрослого, а также большое количество эфирных масел, которые улучшают настроение и препятствуют стрессам Фото facebook 2. А вы знали, что самым распространенным фруктом в мире считается именно апельсин? Фото facebook 3. Кожура с одного яблока содержит суточную норму клетчатки и антиоксидантов, а еще этот фрукт снижает уровень холестерина Фото gramho 4. Сейчас в мире культивируется более 50 различных сортов мандаринов Фото ideal-buket 5. Сливы содержат большое количество полезных веществ, которые нужно употреблять при ревматизме, гипертонии, анемии и т. д. Фото pinterest 6. Тангор – это гибрид апельсина и мандарина Фрукт немного больше мандарина, имеет слегка "приплюснутый" вид и сочную мякоть. Фото pinterest 7. Кумкват – новый для нас фрукт, который богат на витамин С Фрукт напоминает миниатюрный апельсин в виде овала, который едят с кожурой. Фото pinterest 8. Мандарин в Европу было завезено только в начале 19 века Сейчас мы даже не представляем себе зимних праздников без этого полезного фрукта. Фото pinterest 9. Милый и оригинальный презент для улучшения настроения Фото itswrittenonthewalls Интересно: Подарки для офисных работников: 23 универсальные идеи 10. Цитрусовые – это полезный подарок для любого Фото orangeworld192 11. Киви содержит большое количество витамина C, несмотря на то, что сам фрукт на 84% состоит из воды Фото gorod-buketov 12. Кислый лимон содержит сахара больше, чем сладкая клубника Фото pinterest 13. Кокос обладает иммуностимулирующим действием, благодаря чему может улучшать самочувствие людей, у которых сахарный диабет Фото pinterest 14. Лайм эффективен в лечении варикозного расширения вен Фото freshfruits 15. Манго содержит большое количество витаминов, которые помогают укрепить иммунитет, уменьшают гипертонию, улучшают пищеварение Фото pinterest