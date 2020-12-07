Полезные подарки на рождественские праздники: 15 наборов с витамином C – фото
Совсем скоро начнется суета с выбором подарков для родных. Накануне новогодних и рождественских праздников вам придется потратить много сил и энергии для выбора лучшего презента для родных, близких, друзей и коллег.
Идеи 24 советуют вам выбрать полезные подарки, которые имеют большой запас витамина С, эстетический и привлекательный вид, а также приятный праздничный аромат.
Читайте также: Что подарить любителям коктейлей: 15 оригинальных идей – фото
1. Один грейпфрут содержит примерно половину суточной нормы витамина С для взрослого, а также большое количество эфирных масел, которые улучшают настроение и препятствуют стрессам
Фото facebook
2. А вы знали, что самым распространенным фруктом в мире считается именно апельсин?
Фото facebook
3. Кожура с одного яблока содержит суточную норму клетчатки и антиоксидантов, а еще этот фрукт снижает уровень холестерина
Фото gramho
4. Сейчас в мире культивируется более 50 различных сортов мандаринов
Фото ideal-buket
5. Сливы содержат большое количество полезных веществ, которые нужно употреблять при ревматизме, гипертонии, анемии и т. д.
Фото pinterest
6. Тангор – это гибрид апельсина и мандарина
Фрукт немного больше мандарина, имеет слегка "приплюснутый" вид и сочную мякоть.
Фото pinterest
7. Кумкват – новый для нас фрукт, который богат на витамин С
Фрукт напоминает миниатюрный апельсин в виде овала, который едят с кожурой.
Фото pinterest
8. Мандарин в Европу было завезено только в начале 19 века
Сейчас мы даже не представляем себе зимних праздников без этого полезного фрукта.
Фото pinterest
9. Милый и оригинальный презент для улучшения настроения
Фото itswrittenonthewalls
Интересно: Подарки для офисных работников: 23 универсальные идеи
10. Цитрусовые – это полезный подарок для любого
Фото orangeworld192
11. Киви содержит большое количество витамина C, несмотря на то, что сам фрукт на 84% состоит из воды
Фото gorod-buketov
12. Кислый лимон содержит сахара больше, чем сладкая клубника
Фото pinterest
13. Кокос обладает иммуностимулирующим действием, благодаря чему может улучшать самочувствие людей, у которых сахарный диабет
Фото pinterest
14. Лайм эффективен в лечении варикозного расширения вен
Фото freshfruits
15. Манго содержит большое количество витаминов, которые помогают укрепить иммунитет, уменьшают гипертонию, улучшают пищеварение
Фото pinterest
Поделиться новостью