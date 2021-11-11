Занимаясь в зале или дома, новички чуть ли не еженедельно берут дополнительный вес и пытаются выполнить упражнение с максимальным количеством повторений. Это одна из самых распространенных ошибок, и поступать так не стоит.

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Когда нужно повышать нагрузку

Чтобы был прогресс, мышцы нужно "удивлять", периодически меняя упражнения и увеличивая рабочий вес. Если с разнообразием упражнений все проще, с весом ориентироваться можно на то, как вы выполняете заданное количество повторений. Если последний повтор делаете уже на грани сил, прибавлять еще рано.

Если же с привычной нагрузкой еще остаются силы на несколько повторений, в таком случае стоит уже немного "накинуть" нагрузку.

Насколько увеличивать рабочий вес

В общем, рекомендуют добавлять нагрузку постепенно. Увеличить вес на 2 – 5 килограммов (или 5 – 10%) за один раз будет вполне достаточно. Конкретная цифра может изменяться в зависимости от многих причин, включая вид упражнений и опыт.

Помните, в приоритете – правильная техника! Без нее даже работа с самыми большими весами не даст вам желаемого эффекта.

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Текст публикации спортклуба Smidyuk Academy:

Когда нужно увеличивать вес? Все знают: для того чтобы прогрессировать, необходимо изменять интенсивность нагрузки. Но когда это делать?

Ориентироваться можно на то, как вы выполняете заданное количество повторений. Если последний повтор делаете уже пределы, прибавлять еще рано. Если с текущей нагрузкой остаются силы в запасе, можно увеличить.