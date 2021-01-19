Благодаря лени появилось немало современных изобретений, без которых мы не представляем своей жизни. Это нормально, ведь все совершенствуется, поэтому мы хотим облегчить себе быт любым способом.

Но бывают ситуации, когда такие попытки заканчиваются неожиданно, а результат получается довольно "интересным". Идеи 24 сделали подборку фото, на которых вы сможете увидеть, как лень людей победила их здравый смысл. Читайте также: Билборды, которые точно привлекут ваше внимание: фото 1. Оригинальный мешочек для пылесоса Фото reddit 2. Идея для тех, кто не любит мыть посуду Фото reddit 3. Когда лень искать тарелку или стакан Фото reddit 4. Когда нужно придать подарку праздничный вид, а желание это делать ну совсем нет Фото figyelj 5. Для чего тарелка? Можно ведь и так есть Фото genial.guru 6. Кажется, после этого таки не придется мыть контейнер для краски Фото trending Интересно: 10 фото, на которых видно, что мастерам удалось сделать невозможное 7. Кто-то, пожалуй, впервые решил приготовить своими руками Фото reddit 8. Для тех, у кого много бытовой техники Фото reddit 9. Очень подробное описание Фото figyelj 10. "Профессиональная" доставки почты Фото brightside