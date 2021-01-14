В оточенні кожного з нас точно є людина, яку неможливо попросити про допомогу, адже навіть в найелементарніших речах буде допущена помилка.

Ідеї 24 підготували добірку унікальних фото, на яких зображені банальні помилки працівників. Читайте також: 15 фото, які показують недбалість та необережність працівників Майже "працюючий" датчик диму Фото figyelj У нього був лише один шанс помилитися і він ним скористався Фото imgur "Геніальне" розв'язання проблеми Фото figyelj Стільці для тих, хто не проти, щоб на їхню шию "закладали" ноги Фото figyelj Як вам така трендова річ гардеробу? Фото reddit Мабуть, ніхто й не міг подумати про освітлення дороги Фото twitter Цікаво: Роботи професіоналів, через які ви відчуєте іспанський сором: фото В якийсь момент щось пішло не так Фото acidcow Ці двері призначені для того, щоб їх ніхто не закривав Фото zefirka Усе йшло чудово, поки…не з'явився пожежний гідрант Фото izismile Цікаво, кому прийшла така ідея створення "смуги перешкод" Фото pinterest