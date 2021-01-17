Білборд – це один з найпопулярніших видів зовнішньої реклами. Для того, щоб привернути увагу тих, хто проїжджає чи проходить мимо, недостатньо просто поставити рекламний щит у людному місці. Потрібно також вигадати оригінальний креативний текст і доповнити його особливим зображенням.

Ідеї 24 зробили для вас добірку оригінальних білбордів, які точно привернули б вашу увагу. Читайте також: Коли люди побачили це, у них "застигла" кров: фото Це геніально! Фото ntv Білборди Coca-Cola в Сербії Фото vinegred Просто, лаконічно і зрозуміло Фото airows Без зайвих слів Фото alliswall Цікаво: 15 фото, після перегляду яких ви почнете сумніватися у своїй врівноваженості Реклама по-справжньому пікантного соусу Фото adeevee 3D-білборд LEGO Фото lifehacker Дуже креативний підхід Фото sverhnovaia На такий білборд неможливо не звернути увагу Фото pinterest Хвиля з пластикового сміття, знайденого в океані Фото unblock Дуже красива робота Фото fotorelax