Білборди, які точно привернуть вашу увагу: фото
Білборд – це один з найпопулярніших видів зовнішньої реклами. Для того, щоб привернути увагу тих, хто проїжджає чи проходить мимо, недостатньо просто поставити рекламний щит у людному місці. Потрібно також вигадати оригінальний креативний текст і доповнити його особливим зображенням.
Ідеї 24 зробили для вас добірку оригінальних білбордів, які точно привернули б вашу увагу.
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Це геніально!
Фото ntv
Білборди Coca-Cola в Сербії
Фото vinegred
Просто, лаконічно і зрозуміло
Фото airows
Без зайвих слів
Фото alliswall
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Реклама по-справжньому пікантного соусу
Фото adeevee
3D-білборд LEGO
Фото lifehacker
Дуже креативний підхід
Фото sverhnovaia
На такий білборд неможливо не звернути увагу
Фото pinterest
Хвиля з пластикового сміття, знайденого в океані
Фото unblock
Дуже красива робота
Фото fotorelax
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