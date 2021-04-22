Класні меблі з гілок та колод: вражаючі фото
Креативні люди ніколи нічого не викидають, адже вони здатні перетворити шини у привабливі столики, бочки у мангали, а палети у вишукані садові меблі. Саме тому навіть звичайні гілки чи колоди ці талановиті люди перетворюють у щось красиве та корисне.
Джерело:24 канал
Якщо ви хочете навчитися цієї майстерності, – скористайтеся нашою фотодобіркою. Вона допоможе вам створити вишукані речі своїми руками з гілок та колод.
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1. Красива лавка-гойдалка
Фото pinterest
2. Привабливий стілець
Фото pinterest
3. Зручна садова лавка
Фото pinterest
4. Неймовірна лавка з декором для зони барбекю
Фото pinterest
5. Просто, але дуже практично
Фото pinterest
6. Садова гойдалка
Фото pinterest
7. Красивий диван для саду
Фото pinterest
8. Декор настільної лампи
Фото pinterest
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9. Акуратний журнальний столик
Фото pinterest
10. Миска для фруктів
Фото pinterest
11. Свічники
Фото pinterest
12. Рамка для фото чи обрамлення для дзеркала
Фото pinterest
13. Підставка для торшера
Фото pinterest
14. Вішалки, а також тримачі для рушників чи навіть туалетного паперу
Фото pinterest
15. Полиці для книг
Фото pinterest
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