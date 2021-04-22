Креативні люди ніколи нічого не викидають, адже вони здатні перетворити шини у привабливі столики, бочки у мангали, а палети у вишукані садові меблі. Саме тому навіть звичайні гілки чи колоди ці талановиті люди перетворюють у щось красиве та корисне.

Якщо ви хочете навчитися цієї майстерності, – скористайтеся нашою фотодобіркою. Вона допоможе вам створити вишукані речі своїми руками з гілок та колод. Цікаво: Краса зі старих залізних цистерн: 15 ідей для використання в інтер'єрі та надворі 1. Красива лавка-гойдалка Фото pinterest 2. Привабливий стілець Фото pinterest 3. Зручна садова лавка Фото pinterest 4. Неймовірна лавка з декором для зони барбекю Фото pinterest 5. Просто, але дуже практично Фото pinterest 6. Садова гойдалка Фото pinterest 7. Красивий диван для саду Фото pinterest 8. Декор настільної лампи Фото pinterest І ще: Стильно та бюджетно: 16 ідей для нових меблів зі старих ящиків 9. Акуратний журнальний столик Фото pinterest 10. Миска для фруктів Фото pinterest 11. Свічники Фото pinterest 12. Рамка для фото чи обрамлення для дзеркала Фото pinterest 13. Підставка для торшера Фото pinterest 14. Вішалки, а також тримачі для рушників чи навіть туалетного паперу Фото pinterest 15. Полиці для книг Фото pinterest