Классная мебель из веток и бревен: впечатляющие фото
Креативные люди никогда ничего не выбрасывают, ведь они способны превратить шины в привлекательные столики, бочки в мангалы, а паллеты в изысканную садовую мебель. Именно поэтому даже обычные ветви или бревна эти талантливые люди превращают в нечто красивое и полезное.
Источник:24 канал
Если вы хотите научиться этому мастерству, – воспользуйтесь нашей фотоподборкой. Она поможет вам создать изысканные вещи своими руками из веток и бревен.
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1. Красивая лавка-качалка
Фото pinterest
2. Привлекательный стул
Фото pinterest
3. Удобная садовая лавка
Фото pinterest
4. Невероятная лавка с декором для зоны барбекю
Фото pinterest
5. Просто, но очень практично
Фото pinterest
6. Садовые качели
Фото pinterest
7. Красивый диван для сада
Фото pinterest
8. Декор настольной лампы
Фото pinterest
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9. Аккуратный журнальный столик
Фото pinterest
10. Миска для фруктов
Фото pinterest
11. Подсвечники
Фото pinterest
12. Рамка для фото или обрамление для зеркала
Фото pinterest
13. Подставка для торшера
Фото pinterest
14. Вешалки, а также держатели для полотенец или даже туалетной бумаги
Фото pinterest
15. Полки для книг
Фото pinterest
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