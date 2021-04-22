Креативные люди никогда ничего не выбрасывают, ведь они способны превратить шины в привлекательные столики, бочки в мангалы, а паллеты в изысканную садовую мебель. Именно поэтому даже обычные ветви или бревна эти талантливые люди превращают в нечто красивое и полезное.

Если вы хотите научиться этому мастерству, – воспользуйтесь нашей фотоподборкой. Она поможет вам создать изысканные вещи своими руками из веток и бревен. Интересно: Красота из старых железных цистерн: 15 идей для использования в интерьере и во дворе 1. Красивая лавка-качалка Фото pinterest 2. Привлекательный стул Фото pinterest 3. Удобная садовая лавка Фото pinterest 4. Невероятная лавка с декором для зоны барбекю Фото pinterest 5. Просто, но очень практично Фото pinterest 6. Садовые качели Фото pinterest 7. Красивый диван для сада Фото pinterest 8. Декор настольной лампы Фото pinterest И еще: Стильно и бюджетно: 16 идей для новой мебели из старых ящиков 9. Аккуратный журнальный столик Фото pinterest 10. Миска для фруктов Фото pinterest 11. Подсвечники Фото pinterest 12. Рамка для фото или обрамление для зеркала Фото pinterest 13. Подставка для торшера Фото pinterest 14. Вешалки, а также держатели для полотенец или даже туалетной бумаги Фото pinterest 15. Полки для книг Фото pinterest