Саме осінь спритно і непомітно перефарбовує зелень листя в строкату палітру теплих відтінків жовтого і червоного, які так прекрасні на сімейних фото. А нині, щоб зробити гарну фотосесію, необов'язково запрошувати професійного фотографа. Достатньо мати сучасний смартфон, натхнення і декілька цікавих ідей.

Осінь – не такий динамічний час, як літо. Тому і фотосесія має проходити неквапливо, без поспіху і паніки, радять Ідеї 24. Чітко все обміркуйте, обдумайте всі деталі, та без зволікань починайте підготовку!

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Осіння фотосесія

Осінь – це не тільки смуток і туга. Деякі осінні дні часто теплі, яскраві та по-справжньому сонячні. І потрібно неодмінно встигнути "зловити" цей момент – коли літо вже пройшло, але природа ще не встигла зануритися в довгу зимову сплячку.

Осіння фотосесія в 99% випадків проводиться на свіжому повітрі – адже жодна студія не зможе передати особливу атмосферу цієї пори.

Основний момент в будь-який фотосесії, в тому числі й в осінній – освітлення. Восени для зйомки можна вибирати будь-який час – від раннього ранку до пізнього вечора – в різні години один і той же пейзаж буде виглядати абсолютно по-різному. Сонячний ранок, дощовий день, похмурий вечір додадуть знимкам якусь загадковість, а на заході м'яке сонячне світло дозволить зробити кілька романтичних і ніжних кадрів.

Як підготуватися до фотосесії

Ви вже вибрали день і час для фотосесії? Відмінно! Тоді починаємо підготовку!

Як поводитись

Не секрет, що перед фотооб’єктивом люди починають ніяковіти, соромитися, зовсім губляться, тому і в результаті виходить зовсім не те, що хотілося б побачити на знімках. В першу чергу запам'ятайте – ви не повинні позувати (зрештою, ви ж фотографуєтесь не для обкладинки глянцевого журналу)! Сімейна осіння фотосесія – це окрема сторінка у вашому житті. Тому – живіть! Поводьтеся природно, бігайте, стрибайте, грайтесь з дітьми, тримайтеся за руки, цілуйтеся, кидайте один в одного опалим листям. Не намагайтеся бути кимось іншим.

Що взяти

Осінь – непередбачувана пора. Вранці сонце, але до обіду може піти дощ. Тому візьміть з собою все необхідне для комфортного проведення часу:

Парасольки (або дощовики) для всіх членів сім'ї. Можна взяти також гумові чобітки.

Змінний комплект одягу для кожного. Тому що під час ігор на свіжому повітрі можна легко забруднитися.

Плед, покривало. Осінні пікніки – дуже популярний вид відпочинку.

Термос з гарячим чаєм або кавою. Кілька годин на свіжому осінньому повітрі можуть злегка "остудити" навіть найгарячіших. Крім того, чаювання в осінньому парку виглядає дуже романтично!

Якщо ви відправляєтеся на фотосесію з дітьми, подбайте про перекус – печиво, фрукти, домашні бутерброди.

Насправді осіння фотосесія передбачає наявність мінімальної кількості реквізиту – особлива атмосфера на фото створюється через навколишній пейзаж і настрої учасників, а аксесуари тут грають другорядну роль, тому повинні бути не дуже помітні.

Що вдягнути

Для отримання крутих фото важливо правильно скласти гардероб для зйомки:

Одягайтеся по погоді.

Вибирайте зручний одяг, що не обмежує рухи.

Дуже стильно виглядають на осінніх фото в'язані речі – затишні пуловери, кардигани або легкі пальта.

Намагайтеся, щоб всі члени сім'ї були одягнені приблизно в одному стилі. Погодьтеся, досить безглуздо будуть виглядати фото, на яких мама в строгому пальті та капелюшку, тато в футболці й шортах, син в спортивному костюмі, а дочка в пишному платті. Виберіть один напрямок і дотримуйтеся його – наприклад, міський стиль (куртка, джинси, черевики) або класика (пальто, штани / спідниця, туфлі).

Що стосується колірної гами, то намагайтесь використовувати в одязі "осінні" тони (червоний, оранжевий, коричневий). Красиво на тлі осіннього листя виглядають відтінки синього або зеленого. Ну, і звичайно ж, білий – він доречний завжди й скрізь.

Не забувайте про головні убори – в'язані шапки, берети, хустки. Вони не тільки вбережуть вас від холоду, але і створять особливу атмосферу тепла і затишку.

Готуючись до осінньої сімейної фотосесії не потрібно терміново бігти в магазин і повністю оновлювати свій гардероб – вибирайте речі, які вам дорогі, і в яких ви почуваєтесь впевнено.

Вибір локації

Вирішуючи, куди ви підете на фотосесію, відштовхуйтесь, в першу чергу, від своїх власних побажань. Можливо, ви хотіли б побувати там, де познайомилися зі своєю другою половинкою або там, де проходила ваша весільна фотосесія. А може, ви любите гуляти всією сім'єю в парку чи сквері недалеко від будинку. Будь-яке місце, що викликає у вас позитивні емоції, неодмінно підійде!

Вибираючи місце для фотосесії, вивчіть прогноз погоди – якщо в запланований день буде холодно і сиро, то ліс або парк стануть не найкращим місцем для фотографування.

Зовсім не обов'язково вирушати за місто – осіння сімейна фотосесія в міських умовах теж вийде дуже яскравою і колоритною!

Який час краще обрати

Фото осіннього ранку – це свіжість, легка паморозь на траві й листі, яскраві промені сонця. Вдень зазвичай буває тепліше, ніж вранці, не так сиро, яскраві сонячні промінчики пробиваються крізь хмари. Увечері, особливо перед самим заходом сонця, все навколо перетворюється, наповнюючи атмосферу тонким ароматом романтики та мрійливості. Вибирайте час фотосесії, виходячи з бажаного результату!

Якщо ви плануєте фотосесію з дитиною, намагайтеся підлаштуватися під її режим – відмінним варіантом будуть години ранкової або вечірньої прогулянки.

Ідеї ​​для осінньої сімейної фотосесії

Яскраве листя



Осіння фотосесія – хороша ідея для веселих вихідних /Фото unplash

Використання в кадрі золотого і червоного листя важко назвати оригінальним. Але тому воно і привертає увагу знову і знову, бо кадр з ним завжди виглядає чудово. Можна зробити з листя букет або вінок, прикріпити його до одягу, викласти з нього малюнки, букви та цифри.

Якщо ви влаштували осінню фотосесію для сім'ї, відмінна ідея – дозволити дітям зануритися в купу листя і залишити тільки усміхнені обличчя. Динамічними й атмосферними виходять фотографії, герої яких підкидають листя в повітря. А ще можна почекати вітряної погоди й зняти природне кружляння строкатого листя.

Збір урожаю



Гарні кадри вийдуть серед зібраного урожаю / Фото unplash

Якщо у вас є дача або родичі в селі, то ідею для сімейної фотосесії восени не доведеться придумувати довго. Стиглі яблука, груші, ягоди калини й шипшини виглядають дуже мальовничо. Займіться їхнім збором і зафіксуйте процес на фото. Кадри вийдуть природними та живими.

Не менш привабливі овочі – зв'язки цибулі, фіолетові баклажани, різнокольорові перці й помаранчеві гарбузи. Складіть їх в кошики або в мальовничі гірки й сфотографуйте плоди своєї праці! Якщо у вас є маленька дитина, можна зробити для неї будиночок з великого гарбуза – вийде оригінальна і життєрадісна фотографія.

Дощовий день



Яскрава парасолька – прикраса для знімка / Фото unplash

Фото під дощем – ще одна хороша ідея для фотосесії на вулиці восени. Знімок двох закоханих, які гуляють сірим дощовим днем, вийде ніжним та романтичним. Поодинокі кадри наповняться атмосферою тихого смутку. Чарівна печаль і меланхолія стане контрастом всім тим радісним посмішкам, які зазвичай заповнюють наші альбоми.

Не хочете сумувати? Це не обов'язково – візьміть яскраві парасольки, одягніть гумові чоботи й вирушайте гуляти по калюжах! Дітям ця витівка особливо припаде до душі. Вам залишиться зняти їх щирі емоції серед піднятих бризок.

Захід сонця чи туман



Захід сонця гарно виглядає на фото / Фото unplash

І без того ефектні фарби стануть просто фантастичними під час заходу сонця. Тепле золотисто-червоне світло зробить такі фотографії перлинами вашого альбому! Також не обов'язково йти в студію зі спеціальними ефектами або чекати відповідну погоду. Відправляйтеся на берег водойми рано вранці, і таємничі образи вам забезпечені.

Пікнік та теплий плед



Легкий перекус на природі зробить фотосесію приємнішою / Фото unplash

Легкий перекус на природі – прекрасний спосіб заповнити сили після активних ігор на свіжому повітрі! Розміщуйтесь зручніше на теплому пледі. З ним буде комфортно, а знімки наповняться домашнім затишком. Не забудьте захопити з собою термос з улюбленим гарячим напоєм!

Активний відпочинок: велосипед, ролики



Активний відпочинок для фотосесії / Фото pexels

Що допоможе зігрітися під час прогулянки восени? Звичайно ж, біг, стрибки, гра в хованки. Порадуйте своїх дітей – зіграйте з ними у футбол, волейбол або теніс. Вам неодмінно стане тепліше, а хлопці будуть в захваті від одержаних фотографій. Також беремо велосипеди, ролики, самокати для всіх членів сім'ї, і бігом в парк! Можна влаштувати сімейну естафету – так у кожного буде стимул викластися на всі 100%.

Сімейні улюбленці



Сімейна фотосесія з домашнім улюбленцем зробить кадр живішим / Фото pexels

Якщо у вас є домашній улюбленець, неодмінно долучіть його до сімейної фотосесії! Собака, кішка, кролик – будь-який чотириногий друг буде мати гарний вигляд у кадрі!

Фото в стрибку та обійми



Фото у повітрі для динамічного фото / Фото pehels

Ось уже кілька років фото в стрибку не здає своїх позицій в рейтингу найбільш популярних ідей для фотосесії. Восени до звичайного стрибка можна додати ще кидання листя вгору. Такі фото завжди виходять дуже живими та емоційними!

Кажуть, що для досягнення морального спокою, людині просто необхідно не менш яке 40 секунд обіймів щодня. Під час осінньої сімейної фотосесії ви легко зможете виконати та навіть перевиконати цей план!

Фото на лавці чи гойдалці



Фото на лавці виглядає природньо / Фото pehels

Знайти вільну лавку в парку не складно. Недбало киньте на неї плед і зручніше влаштовуйтеся, не забувши прихопити з собою улюблену книгу або чашку ароматної кави. Або просто посидьте, поговоріть про свої плани, згадайте щасливі моменти вашого спільного життя.

На гойдалці люблять кататися і дорослі, і діти. Хто буде кататися, а хто катати – вирішуйте самі. Важливо, щоб на фото було видно щиру радість, любов і турботу!

Біля вогнища



Відпочинок біля вогнища – чудова локація для фотосесії / Фото pehels

Вогонь – символ перемоги світла над темрявою. Він уособлює домашній затишок і добробут. Сімейні фото біля багаття дуже символічні. А ще це просто красиво. Можна просто дивитися на полум'я та мріяти.

Осіння сімейна фотосесія допоможе вам отримати масу позитивних емоцій, відпочити тілом і душею і просто провести дорогоцінний час з найважливішими людьми у вашому житті.