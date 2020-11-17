С появлением инстаграма селфи приобрели большую популярность. Удачные фото пользователя соцсетей не только получают большое количество "лайков", они также делают пользователя популярным, увеличивают его аудиторию.

Для того, чтобы вам не пришлось делать спонтанных селфи, Идеи 24 подготовили для вас универсальную подборку разнообразных идей.

Вы и ваш домашний любимец

Милые фотографии животных, как правило, имеют наибольшее количество лайков. Почему бы вам не попробовать совместить приятное с полезным – фотографируйтесь с маленькими пушистыми друзьями. Такие Селфи завоюют расположение в подписчиков любого возраста.

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Руки – наше все

Это оригинальный вариант для Селфи. Фото получаются необычными, иногда эмоциональными, но точно красивыми. Главное – удачно продумать композицию.

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Игра теней

Хотите оригинальные Селфи? Имеете на это много времени? "Поиграйте" с тенями. Игра цветов, необычные теневые отображения, немного фантазии – вуяля – фантастические фото готовы.

Фото Pinterest

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Селфи в Селфи

Особенно удачный вариант, когда позади красивый пейзаж и рядом классная компания. В таких ситуациях даже фантазировать не нужно – просто фотографируйте свои эмоции в нужный момент.

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Полотенце и косметическая маска на лице

Любите хорошо проводить выходные для себя? Часто делаете маски для лица? Почему не сделать соответствующие селфи? Фото выйдут классными и стильными. А что если добавить полотенце? Попробуйте – количество лайков вас удивит.

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Улыбка всегда в моде

Лучшие селфи получаются тогда, когда вы показываете настоящие эмоции. Думайте о чем-то милом и хорошем, улыбайтесь и параллельно фотографируйтесь. Выйдут идеальные фото.

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Акварель в помощь

Для того, чтобы получить яркие фото для ленты Instagram, можно использовать акварельные краски. "Включите" фантазию, продумайте все детали "композиции", используйте выбранные краски и начинайте фотосессию.

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Цветы

Цветы – это не просто красивые растения. Они могут стать прекрасным дополнением к фото. Яркие лепестки, оригинальные соцветия, необычные листья или стебли – все это можно использовать для создания оригинальных селфи.

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Фрукты, овощи или ягоды

Используя дополнительные элементы, можно создать по-настоящему яркие и необычные селфи. Для этого стоит лишь пофантазировать.

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Зеркало

Селфи в зеркале никто не отменял. Они до сих пор считаются одними из самых популярных.

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Смешные селфи

Не бойтесь выглядеть смешно. Используйте различные "маски" и создавайте смешные фото, от которых будут в восторге все ваши подписчики.

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