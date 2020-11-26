Бренди з усіх боків заманюють суперпропозиціями до "чорної п'ятниці". Можливість придбати жадані товари з привабливими знижками паморочить голову, і в нескінченному потоці інформації боїшся пропустити, справді, круту акцію.

На щастя, акції та знижки не закінчуються в п'ятницю – великий розпродаж триватиме ще й до найближчого понеділка, точніше "кіберпонеділка". Цього разу у фокусі онлайн-шопінг.

Термін Cyber Monday, або "кіберпонеділок", запропонував підрозділ роздрібної торгівлі Штатів у 2005 році. Поштовхом до визнання грандіозних розпродажів стали статистичні дані: дослідження показали, що саме понеділок після Дня подяки та "чорної п'ятниці" є найбільш активним періодом ​​для онлайн-шопоголіків. Після бурхливих свят люди прямують на роботу, де через інтернет продовжують святковий шопінг і замовляють необхідні товари. Чому з робочого комп'ютера? А тому, що тоді персональні комп'ютери та інтернет були не такі доступні, як зараз.

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Стрімке поширення персональних мобільних пристроїв сприяє популярності "кіберпонеділка". Тепер онлайн-покупки можна робити легко й із задоволенням, без очікування в чергах і штовхання в магазинах, із більш широким і швидким діапазоном пошуку товарів, який фізично важко охопити в "чорну п'ятницю".

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В Україні "кіберпонеділок" з'явився відносно недавно, але все більше місцевих покупців очікують на акції. І хоча брендам необов'язково влаштовувати розпродаж саме в цей день, компанії активно заманюють покупців суперцінами. Цього року понеділок розпродажів припадає на 30 листопада. Згідно з дослідженнями Сybermonday.global, середньостатистичний українець планує витратити близько 3,8 тис. грн протягом п'ятниці та понеділка найбільших знижок. А щоб шопінг дарував виключно задоволення, пропонуємо кілька ідей для найбільш корисних покупок.

Верхній одяг

Зими не завжди тішать снігом і сонцем, а ось холод, мороз і мряка – звичні явища для періоду з листопада по березень. Необхідність носити один і той самий верхній одяг протягом п'яти місяців часто пригнічує, а новий пуховик чи пальто зможуть хоч трохи підняти настрій і розбавити холодні та сумні будні.

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Але погодьтеся, іноді шкода грошей на покупку, у якій немає гострої потреби. Розпродаж у "кіберпонеділок" – чудова нагода і себе потішити, і гроші зекономити. До того ж верхній одяг набагато легше купити без примірювання – достатньо знати свій розмір.

Косметика й парфуми

Шукаєте гідний подарунок рідним на прийдешні свята, але не бажаєте витрачати надмірну кількість грошей? Зазирніть до онлайн-магазинів косметики та парфумерії під час "кіберпонеділка". Погоджуємося, підібрати аромат або ж відтінок кольору через монітор комп'ютера – завдання не з легких. Але цю проблему допоможе вирішити простий лайфхак: виберіть товар в офлайн-магазині та знайдіть продавця, який запропонує його з найбільшою знижкою в онлайні.

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Смартфони

Найпривабливіші знижки в "кіберпонеділок" пропонують на велику та дрібну техніку й електроніку. І саме в цей час розумно вибрати надійного, продуктивного та стильного помічника – смартфон.

Провідний світовий виробник смартфонів ОРРО цьогоріч розпочав період знижок 16 листопада, і "кіберпонеділок" урочисто підбиває підсумки найбільших розпродажів. Наприклад, у кіберпонеділок можна вдало купити бестселер А серії ОРРО – перший і єдиний смартфон у своєму ціновому сегменті, що має дисплей із частотою оновлення 90 Гц – ОРРО А53.

Фото ОРРО

Серед найвизначніших характеристик ОРРО А53 – разюча швидкість і продуктивність. Їх смартфону забезпечують новітній процесор виробництва Qualcomm і технологія оптимізації RAM + Memory Optimization – запатентована технологія OPPO. До того ж ОРРО A53 має потужний акумулятор на 5000 мАг і технологію швидкої зарядки, а отже, стане надійним супутником. Він завжди буде поряд, коли ви захочете послухати музику, здійснити терміновий дзвінок, записати нагадування, відкрити важливий документ або ж зробити круте фото чи зняти відео (13-мегапіксельна потрійна АІ-камера створена саме для цього). У "кіберпонеділок" ОРРО A53 у версії 4 ГБ RAM + 128 ГБ ROM коштуватиме 5555 грн, а ОРРО А53 4 ГБ/64 ГБ – лише 4999 грн.

Нові ціни розповсюджуватимуться і на популярний смартфон OPPO A52. Це ідеальний супутник у повсякденному житті, який дозволяє спілкуватися, фотографувати, знімати відео, слухати музику й грати в ігри протягом цілого дня завдяки потужному акумулятору ємністю 5000 мАг. А ще дивує крутими знімками, які забезпечує 3D-квадкамера. Вартість OPPO A52 в "кіберпонеділок" становитиме 5555 грн.

І нарешті, для поціновувачів преміальної якості – суперзнижка на OPPO Reno 4 Lite. Це ідеальний смартфон для створення захопливого фото- та відеоконтенту, а також для розкриття вашого творчого потенціалу. OPPO Reno 4 Lite надзвичайно лаконічний, легкий і стильний. Reno4 Lite – експерт в області портретної фотографії. Гаджет може похвалитися подвійною фронтальною камерою з додатковим ефектом боке для створення групових селфі. Завдяки 6 портретним АІ-модулям ви зможете знімати як справжній професіонал. Ціна на смартфон у "кіберпонеділок" – 9999 грн.





Фото ОРРО

Рюкзаки, сумки, валізи

Багато хто з нас звик користуватися одним рюкзаком чи сумкою у всіх випадках життя. Саме тому ми часто приходимо на коктейльні зустрічі з великою торбою або ж намагаємось умістити в невеликий рюкзак багато потрібних речей. А ще тягаємо за собою в подорожі валізу, яку давно час "відправити на пенсію".

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У "кіберпонеділок" бренди аксесуарів також влаштовують розпродажі. І це чудова нагода придбати нову сумку для ноутбука, рюкзак для спортзалу, валізу для подорожей чи невелику й стильну бананку, з якою зручно і шопінгом займатися, і собаку вигулювати.

До речі, у "кіберпонеділок" рекомендуємо придивитися також до люксових брендів: якщо ви давно мріяли стати володарем сумки преміумсегментf, зараз найкращий час.

Як купувати в інтернеті безпечно

Попри те що інтернет-шопінг існує в Україні вже понад 10 років, багато українців усе ще неохоче купують в онлайні. Причин на те декілька:

часті шахрайства;

неможливість розплатитися карткою на деяких сайтах;

неможливість приміряти товар;

складна процедура повернення товару;

неможливість отримати товар тут і зараз;

спокуса витратити більше грошей через безготівковий рахунок.

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Уберегтися від цих негараздів легко – варто лише ставитися до "кіберпонеділка" як до звичайного шопінгу з усіма його підводними каменями (а такі є – просто ми до них звикли):

Встановіть ліміт у банківському застосунку. Багато українців вірять, що, сплачуючи карткою, витрачають більше грошей, адже поки ми не відраховуємо купюри, то не усвідомлюємо, скільки грошей "втрачаємо". Але насправді контролювати безготівкові витрати просто: достатньо скачати відповідний застосунок на мобільний телефон. До того ж застосунки банків дають можливість встановити ліміт інтернет-покупок – і ось ви вже не можете витратити більше певної суми. Купуйте в перевірених продавців. Щоб не наразитися на небезпеку, ретельно перевіряйте кожен онлайн-магазин, у якому збираєтеся здійснити покупку, і читайте відгуки. Віддавайте перевагу великим торговельним майданчикам. Звертайтеся до служби підтримки. Якщо ви не впевнені в розмірі, сумніваєтеся в якості чи хочете уточнити способи доставки, не соромтеся зателефонувати або написати в чат онлайн-підтримки. Завдання інтернет-магазину – продати вам товар, тому ви можете уточнювати будь-які нюанси, як робили б це у звичайному магазині. Повертайте товари поганої якості або ті, які не підійшли. "Дякую, Кеп", – скажете ви. Але багато хто з онлайн-покупців не хоче морочити голову з поверненням товару через пошту. Як результат – жодного задоволення від покупки та дарма витрачені гроші. А потрібно було лише зайвий раз сходити на пошту чи викликати кур'єра. Вибирайте магазини з можливістю безготівкового розрахунку. Якщо в інтернет-магазині зазначено можливість розрахунку карткою (не плутати з грошовим переказом на ім'я фізичної особи), це означає, що тут дотримуються букви закону. Таким торговим майданчикам можна довіряти.

Вдалого та продуктивного вам "кіберпонеділка"!