"Чорна п'ятниця" стає звичним явищем для українського ринку. Розпочавшись у 1966 році в США, найбільший розпродаж року швидко ширився світом. Люди із самого ранку сідали в автівки, щоб дешево придбати жадану техніку, одяг, продукти. Згодом на вулицях утворювалися затори — настільки щільні, що дороги буквально чорнішали від кількості авто. Так і виник термін "чорна п’ятниця".

Утім, усе ще залишаються ті, хто нарікає на накручені під акцію ціни, неіснуючі знижки й несправжність самого дійства. А поки скептики крутять носом, більш раціональні покупці планують, як розумно витратити гроші в день найбільших знижок. Пропонуємо сім ідей, справді, вигідних покупок, які можна зробити в цьогорічну "чорну п'ятницю".

Велосипед чи самокат

Цього непростого року мало не кожен замислився про необхідність власного засобу пересування. Коли система громадського транспорту раптом призупиняє свою діяльність, доводиться пройти справжнє випробування, щоб дістатися роботи, парку чи магазину. На жаль, авто аж ніяк не потрапляє до категорії імпульсивних покупок, а от електросамокат чи велосипед цілком може стати чудовою спонтанною ідеєю. Як і гіроскутери, моноколеса, електровелосипеди та безліч інших приладів для простого й екологічного пересування містом.

Велосипед – чудова спонтанна ідея для покупки / Фото pexels

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Смартфони

Останніми роками саме смартфони посідають перше місце серед топ-покупок українців у "чорну п'ятницю". Цьогоріч бренди не поскупилися на знижки. Наприклад, за вигідними цінами можна придбати смартфони провідного світового бренду ОРРО.

Поціновувачів преміального користувацького досвіду обов'язково зацікавить нещодавно представлений ОРРО Reno4 Pro — стильний і витривалий смартфон із функцією надшвидкої зарядки SuperVOOC 2.0 потужністю 65 Вт. Цей найтонший у своєму ціновому сегменті смартфон має ергономічний дизайн і пропонує найсучасніші функції фото- й відеозйомки для створення чудових портретів, пейзажів, натюрмортів та відео кінематографічної якості. Із 16 до 29 листопада ОРРО Reno4 Pro можна придбати лише за 15 555 грн замість 17 999 грн.

Святкову ціну отримала й одна з найпопулярніших моделей бренду — OPPO А53. Продуктивний і швидкий смартфон має акумулятор ємністю 5000 мАг й оснащений технологією швидкої зарядки потужністю 18 Вт, що дозволяє майже безперервно користуватись улюбленими застосунками, робити дзвінки та переглядати відео.

Крім того, ОРРО А53 — перший і єдиний смартфон у своєму ціновому сегменті, що має дисплей із частотою оновлення 90 Гц. На період знижок OPPO А53 коштуватиме 5555 грн замість 5999 грн.

У пошуках надійного друга-смартфона користувачі часто вимушені йти на компроміс, вибираючи між високою ціною та не дуже гарною якістю. Але не з ОРРО і тим більше не цього разу. Адже виробник пропонує знижку на бестселер ОРРО А91 — найпотужніший і найлегший смартфон з усієї А-серії. На період акції він коштуватиме лише 6999 грн замість 9999 грн.



Смартфони світового бренду ОРРО / Фото oppo

Товари для розумного будинку

Системи "розумний будинок" тільки-но набувають популярності в Україні, і саме час заскочити на гребінь хвилі. Відкиньте параноїдальні думки про невимкнену праску чи незамкнені двері. За допомогою смарт-технологій можна контролювати будинок з єдиного гаджета: вимикати праски й крани, слідкувати за домашніми улюбленцями та навіть створювати комфортну температуру чи набирати ванну до вашого повернення додому.

Українські магазини пропонують системи, що допомагають автоматизувати техніку в будинку частково чи комплексно. Крім того, є можливість придбати окремі товари, як-от роботи-пилососи, колонки, відеокамери тощо.

За допомогою смарт-технологій можна контролювати будинок дистанційно / Фото eurohouse

Туристичне обладнання

Ми часто відмовляємо собі в задоволенні вирушити в гори чи ліс із крутим спальником чи просторим і легким наметом. Мовляв, навіщо витрачати гроші, якщо походи трапляються щонайбільше раз на рік? Досить обмежувати себе у враженнях й обходитися меншим. Адже принаймні раз на рік можна придбати туристичні товари з разючими знижками. Походи стануть незабутніми!

Порадуйте себе якісним туристичним спорядженням / Фото tochka.net

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Бездротові навушники

Кожен, хто хоч раз позбувся проблеми заплутаних дротів, навряд чи зможе повернутися до звичайних навушників. Відсутність дроту дарує відчуття свободи: можна розмовляти, слухати музику чи аудіолекцію та водночас займатися іншими справами.

Цікава пропозиція до "чорної п'ятниці" — бездротові TWS-навушники від OPPO. Вони щойно з'явилися на українському ринку, але вже здобули чимало шанувальників. Бездротові навушники від OPPO безперебійно працюють під час будь-яких подорожей і демонструють відмінні якості за різних погодних умов.

Навушники гарантують професійний звук, наднизьку затримку та зручне інтелектуальне керування дотиком. На період "чорної п'ятниці" ціни більш ніж приємні: ОРРО Enco W11 можна придбати лише за 999 грн (стара ціна – 1199 грн), ОРРО Enco W31 – за 1799 грн (1999 грн), а ОРРО Enco W51 – за 2499 грн (2799 грн).

Бездротові навушники – ідеальна річ для подорожей та поїздок / Фото oppo

Меблі

Можна роками планувати ремонт чи заміну набридлого дивана. А можна скласти список бажаних меблів і вирушити на пошуки найпривабливіших знижок. Варто зазначити, що напередодні свят як м'які, так і корпусні меблі зазвичай доставлять із затримкою. Але для того, хто так довго наважувався, зайві три тижні очікування не стануть проблемою.

Зручний диван – хороша покупка в "чорну п'ятницю" / Фото amf

Курси, підписки, ігри

Якщо ж матеріальні цінності вас не приваблюють, зверніть увагу на пропозиції від компаній, покликаних навчати, розважати та збагачувати вас духовно. У "чорну п'ятницю" є шанс вполювати вигідну підписку на медіаресурси, дешево придбати ігри для ПК чи консолі, натрапити на розпродаж курсів, лекцій чи вебінарів. Професійний розвиток, курси дайвінгу, школа пілотів чи уроки живопису — раз на рік можна себе потішити.

Професійний розвиток – запорука успіху / Фото onenicelife

Як робити вдалі покупки: топ-5 порад

Критики всього "чорноп'ятничного" в чомусь мають рацію: багато магазинів дійсно заздалегідь накручують ціни, щоб потім із гордістю приписати товарам кричущі –90 %. Тож маємо для вас 5 корисних порад, як уникнути імпульсивних та непотрібних покупок і нечесних схем:

Починайте моніторити ціни за кілька тижнів до "чорної п'ятниці". Тоді ви точно знатимете початкову вартість і не потрапите на гачок до шахраїв. Якщо купуєте онлайн, заздалегідь покладіть бажані товари до кошика. Найкращі пропозиції закінчуються дійсно швидко, а цей лайфхак забезпечить вам обновку за найвигіднішою ціною. Складіть список товарів, які хочете купити, та обмежте бюджет. Чіткий план і ліміт у гаманці вбережуть вас від придбання непотребу. Намагайтеся купувати товари в одному магазині. Так ви не заплутаєтесь у замовленнях. До того ж радимо купувати в надійних продавців або ретельно перевіряти точку продажів. Підписуйтеся на бренди в соцмережах і на розсилки в месенджерах. Тоді ви першими дізнаватиметеся про найцікавіші пропозиції.

Вдалих покупок!