Бренды со всех сторон заманивают суперпредложениями в "черную пятницу". Возможность приобрести желанные товары с привлекательными скидками кружит голову, и в бесконечном потоке информации боишься пропустить действительно крутую акцию.

К счастью, акции и скидки не заканчиваются в пятницу – большая распродажа продлится еще и в ближайший понедельник, точнее "киберпонедельник". На этот раз в фокусе онлайн-шопинг.

Термин Cyber ​​Monday, или "киберпонедельник", предложило подразделение розничной торговли Штатов в 2005 году. Толчком к признанию грандиозных распродаж стали статистические данные: исследования показали, что именно понедельник после Дня благодарения и "черной пятницы" является наиболее активным периодом для онлайн-шопоголиков. После бурных праздников люди идут на работу, где через интернет продолжают праздничный шопинг и заказывают необходимые товары. Почему с рабочего компьютера? А потому, что тогда персональные компьютеры и интернет были не так доступны, как сейчас.

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Стремительное распространение персональных мобильных устройств способствует популярности "киберпонедельника". Теперь онлайн-покупки можно делать легко и с удовольствием, без очереди в магазинах, с более широким и быстрым диапазоном поиска товаров, который физически трудно охватить в "черную пятницу".

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В Украине "киберпонедельник" появился относительно недавно, но все больше местных покупателей ожидают акции. И хотя брендам необязательно устраивать распродажу именно в этот день, компании активно заманивают покупателей суперценам. В этом году понедельник распродаж попадает на 30 ноября. Согласно исследованиям Сybermonday.global, среднестатистический украинец планирует потратить около 3,8 тыс. грн в течение пятницы и понедельника наибольших скидок. А чтобы шопинг дарил исключительно удовольствие, предлагаем несколько идей для самых полезных покупок.

Верхняя одежда

Зимы не всегда радуют снегом и солнцем, а вот холод, мороз и туман – привычные явления для периода с ноября по март. Необходимость носить одну и ту же верхнюю одежду в течение пяти месяцев часто подавляет, а новый пуховик или пальто смогут хоть немного поднять настроение и разбавить холодные и печальные будни.

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Но согласитесь, иногда жалко денег на покупку, в которой нет крайней необходимости. Распродажа в "киберпонедельник" – прекрасная возможность и себя порадовать, и деньги сэкономить. К тому же верхнюю одежду гораздо легче купить без примерки – достаточно знать свой размер.

Косметика и духи

Ищете достойный подарок родным на грядущие праздники, но не хотите тратить чрезмерное количество денег? Загляните в онлайн-магазин косметики и парфюмерии во время "киберпонедельника". Понятно, подобрать аромат или оттенок цвета на мониторе компьютера – задача не из легких. Но эту проблему поможет решить простой лайфхак: выберите товар в офлайн-магазине и найдите продавца, который предложит его с наибольшей скидкой в онлайне.

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Смартфоны

Наиболее привлекательные скидки в "киберпонедельник" предлагают на большую и мелкую технику и электронику. И именно в это время разумно выбрать надежного, производительного и стильного помощника – смартфон.

Ведущий мировой производитель смартфонов ОРРО в этом году начал период скидок 16 ноября, и "киберпонедельник" торжественно подводит итоги крупнейших распродаж. Например, в киберпонедельник можно удачно купить бестселлер А серии ОРРО – первый и единственный смартфон в своем ценовом сегменте, что имеет дисплей с частотой обновления 90 Гц – ОРРО А53.

Фото ОРРО

Среди наиболее значительных характеристик ОРРО А53 – поразительная скорость и производительность. Их смартфону обеспечивают новейший процессор производства Qualcomm и технология оптимизации RAM + Memory Optimization – запатентованная технология OPPO. К тому же ОРРО A53 имеет мощный аккумулятор на 5000 мАч и технологию быстрой зарядки, а значит, станет надежным спутником. Он всегда будет рядом, когда вы захотите послушать музыку, осуществить срочный звонок, записать напоминание, открыть важный документ или сделать крутое фото или же снять видео (13-мегапиксельная тройная АІ-камера создана именно для этого). В "киберпонедельник" OPPO A53 в версии 4 ГБ RAM + 128 ГБ ROM будет стоить 5555 грн, а OPPO А53 4 ГБ / 64 ГБ – только 4999 грн.

Новые цены будут распространяться и на популярный смартфон OPPO A52. Это идеальный спутник в повседневной жизни, который позволяет общаться, фотографировать, снимать видео, слушать музыку и играть в игры в течение целого дня благодаря мощному аккумулятору емкостью 5000 мАч. А еще удивляет крутыми снимками, которые обеспечивает 3D-квадкамера. Стоимость OPPO A52 в "киберпонедельник" составит 5555 грн.

И наконец, для ценителей премиального качества – суперскидка на OPPO Reno 4 Lite. Это идеальный смартфон для создания увлекательного фото- и видеоконтента, а также для раскрытия вашего творческого потенциала. OPPO Reno 4 Lite чрезвычайно лаконичен, легкий и стильный. Reno4 Lite – эксперт в области портретной фотографии. Гаджет может похвастаться двойной фронтальной камерой с дополнительным эффектом боке для создания групповых Селфи. Благодаря 6 портретным Аl-модулям вы сможете снимать как настоящий профессионал. Цена на смартфон в "киберпонедельник – 9999 грн.

Фото ОРРО

Рюкзаки, сумки, чемоданы

Многие из нас привыкли пользоваться одним рюкзаком или сумкой во всех случаях жизни. Именно поэтому мы часто приходим на коктейльные встречи с большой сумкой или пытаемся вместить в небольшой рюкзак много нужных вещей. А еще таскаем за собой в путешествия чемодан, который давно пора "отправить на пенсию".

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В "киберпонедельник" бренды аксессуаров также устраивают распродажи. И это прекрасная возможность приобрести новую сумку для ноутбука, рюкзак для спортзала, чемодан для путешествий или небольшую и стильную бананку, с которой удобно и шоппингом заниматься, и собаку выгуливать.

Кстати, в "киберпонедельник" рекомендуем присмотреться также к люксовым брендам: если вы давно мечтали стать обладателем сумки премиум-сегмента, сейчас лучшее время.

Как покупать в интернете безопасно

Несмотря на то, что интернет-шопинг существует в Украине уже более 10 лет, многие украинцы все еще неохотно покупают в онлайне. Причин на это несколько:

частые мошенничества;

невозможность расплатиться картой на некоторых сайтах;

невозможность примерить товар;

сложная процедура возврата товара;

невозможность получить товар здесь и сейчас;

соблазн потратить больше денег за безналичный расчет.

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Уберечься от этих проблем легко – стоит лишь относиться к "киберпонедельникам" как к обычному шоппингу со всеми его подводными камнями (а такие есть – просто мы к ним привыкли):

Установите лимит в банковском приложении. Многие украинцы верят, что, платя картой, тратят больше денег, ведь пока мы не отсчитываем купюры, то не осознаем, сколько денег "теряем". Но на самом деле контролировать безналичные расходы просто: достаточно скачать соответствующее приложение на мобильный телефон. К тому же приложения банков дают возможность установить лимит интернет-покупок – и вот вы уже не можете потратить больше определенной суммы. Покупайте у проверенных продавцов. Чтобы не подвергнуться опасности, тщательно проверяйте каждый онлайн-магазин, в котором собираетесь совершить покупку, и читайте отзывы. Отдавайте предпочтение крупным торговым площадкам. Обращайтесь в службу поддержки. Если вы не уверены в размере, сомневаетесь в качестве, хотите уточнить способы доставки, не стесняйтесь позвонить или написать в чат онлайн-поддержки. Задача интернет-магазина – продать вам товар, поэтому вы можете уточнять любые нюансы, как делали это в обычном магазине. Возвращайте товары плохого качества или те, которые не подошли. "Спасибо, Кэп!" - скажете вы. Но многие из онлайн-покупателей не хотят морочить голову с возвратом товара через почту. Как результат – никакого удовольствия от покупки и зря потраченные деньги. А нужно было только лишний раз сходить на почту или вызвать курьера. Выбирайте магазины с возможностью безналичного расчета. Если в интернет-магазине указано возможность расчета карточкой (не путать с денежным переводом на имя физического лица), это означает, что здесь придерживаются буквы закона. Таким торговым площадкам можно доверять.

Удачного и продуктивного вам "киберпонедельника"!