Тренерка Катя Качан показала у своєму тренуванні, як можна в домашніх умовах виконати енергійні вправи без бігу і стрибків. Тож якщо ви мрієте схуднути, але не збираєтеся виснажувати себе різкими рухами, це кардіо вам точно сподобається. Гайда займатися разом з Ідеї 24!
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Кардіотренування без стрибків
- Кроки в сторону: 45 секунд;
- "Франкенштейн": 45 секунд;
- Високе підіймання колін: 45 секунд;
- "Підлога – стеля": 45 секунд;
- Марш на місці + махи руками: 45 секунд;
- Крок назад – коліно вгору: по 45 секунд на кожну ногу;
- Крок назад – діагональ: по 45 секунд на кожну ногу.
Усі вправи потрібно виконувати по 45 секунд, з відпочинком між ними 15 секунд. Робіть 3 круги з 1 хвилиною перерви між підходами.
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