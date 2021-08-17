Тренерка Катя Качан показала у своєму тренуванні, як можна в домашніх умовах виконати енергійні вправи без бігу і стрибків. Тож якщо ви мрієте схуднути, але не збираєтеся виснажувати себе різкими рухами, це кардіо вам точно сподобається. Гайда займатися разом з Ідеї 24!

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Це тренування підходить як для здорових людей, так і для людей, в яких є проблеми з колінами чи надмірна зайва вага.

Кардіотренування без стрибків

Кроки в сторону: 45 секунд;

45 секунд; "Франкенштейн": 45 секунд;

45 секунд; Високе підіймання колін: 45 секунд;

45 секунд; "Підлога – стеля": 45 секунд;

45 секунд; Марш на місці + махи руками: 45 секунд;

45 секунд; Крок назад – коліно вгору: по 45 секунд на кожну ногу;

по 45 секунд на кожну ногу; Крок назад – діагональ: по 45 секунд на кожну ногу.

Усі вправи потрібно виконувати по 45 секунд, з відпочинком між ними 15 секунд. Робіть 3 круги з 1 хвилиною перерви між підходами.

Для того, щоб мати заряд енергії на весь день, потрібен ситний та смачний сніданок. Ідеально підійдуть макаронні вироби "Тая", які припадуть вам до душі.

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