Надворі кучугури снігу, а під ногами потріскує мороз. У таку негоду не хочеться нікуди й носа показувати. Але наближається День усіх закоханих, і так кортить потішити коханих чимось незвичайним. Однак не кваптеся засмучуватись, адже вразити свою половинку можна й не виходячи з дому. Ловіть рецепт смачних коктейлів із Soplica, які зігріють та подарують святковий настрій.

Як романтично зустріти День святого Валентина, коли за вікном лютує холод, а снігові замети ускладнили походи у кіно чи ресторан? Насправді не потрібно нічого грандіозного – достатньо влаштувати затишний вечір удвох із м'яким пледом та зігріваючими коктейлями на основі Soplica, які легко приготувати вдома. Такий сюрприз приємно здивує ваших коханих та зробить ваш вечір по-справжньому теплим. Коктейль "Egg-nog" Рецепт коктейлю Egg-nog / Soplica Інгредієнти: молоко (вершки 10-20%) – 300 мл

Soplica Ліщина – 100 мл

– 100 мл курячі яйця – 2 шт.

цукор – 1 чайна ложка

кориця – 1 паличка

мускатний горіх – 1 щіпка

ванілін – 1 щіпка Приготування: Додайте цукор і ванілін у вибиті яйця. Збийте віничком або в блендері до однорідної маси. Влийте холодне молоко та перемішати. Перелийте суміш у каструлю та додайте корицю. Проваріть напій 15-20 хвилин на слабкому вогні, помішуючи віничком і не доводячи до кипіння, поки він не почне густіти. Зніміть каструлю з вогню, потім перемішуйте ще 2-3 хвилини. Додайте Soplica Ліщина, постійно перемішуючи коктейль. Посипте готовий "Egg-nog" мускатним горіхом, розлийте в чашки та подавайте до столу. Коктейль "Polish Coffee" Рецепт коктейлю Polish Coffee / Soplica Інгредієнти: Soplica Слива – 50 мл

– 50 мл кава – 60 мл

цукровий сироп – 10 мл

вершки – 20 мл

чорнослив для прикраси Приготування: Налийте у підігріту склянку гарячу каву на 3/4. Додайте цукровий сироп та перемішайте, поки він повністю не розчиниться. Налийте Soplica Слива та перемішайте коктейльною ложкою. Заповніть склянку до країв збитими вершками та прикрасьте чорносливом. Подавайте гарячим. Коктейль "Лимонний грог" Рецепт коктейлю Лимонний грог / Soplica Інгредієнти: міцний чай – 400 мл

Soplica Лимон-М’ята – 100 мл

– 100 мл лайм – 1 шт.

паличка кориці Приготування: Влийте Soplica у свіжозаварений гарячий чай та розмішайте. Розлийте гарячий напій по склянках та прикрасьте корицею та спіраллю з лайма. Готово! Насолоджуйтесь неймовірним смаком коктейлів із Soplica. Головний інгредієнт можете придбати тут.

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