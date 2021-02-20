Традиции, неподвластные времени: 130-летняя история бренда Soplica
Настойки и наливки сегодня переживают бум популярности, ведь среди них есть настоящее разнообразие вкусов: легкие и крепкие, сладкие и горькие напитки на травах, ягодах или фруктах. Однако это не только вкусный алкоголь, это – целая культура со своей историей, примером которой является бренд Soplica.
Появившись еще в XIX веке, наливки и настойки сегодня переживают настоящую эпоху возрождения. Причиной их популярности стали барные тренды, продиктованные культурными изменениями.
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Когда дело доходит до выбора алкоголя, мы все чаще ориентируемся на его натуральность и происхождение. Воплощением этих качеств является Soplica – один из старейших алкогольных брендов, который может похвастаться не только качеством своей продукции, но и уникальной историей.
Как все начиналось
История Soplica началась с деятельности польского шляхтича Болеслава Каспровича. Именно он в 1888 году основал в городе Гнезно (Польша) ликеро-водочную фабрику, став первопроходцем в алкогольной промышленности.
Этикетка бренда / Soplica
История бренда / Soplica
Будучи ценителем не только алкоголя, но и литературы, Болеслав Каспрович в 1891 году основал свой собственный бренд, назвав его Soplica. Название бренда позаимствовано из известного произведения польского поэта Адама Мицкевича "Пан Тадеуш", где Соплица – фамилия главного персонажа.
"Пан Тадеуш" / Фото Wikimedia Commons
Однако не только название, но и весь бренд сформировался вокруг польской культуры, которая является его характерной особенностью. На фирменной этикетке бренда до сих пор изображена старинная усадьба польской шляхты.
Как менялся внешний вид бутылки / Soplica
Soplica сегодня
Проект Болеслава Каспровича пережил войну и стал одним из самых узнаваемых и популярных алкогольных брендов во всем мире, который продолжает завоевывать награды на экспертных и потребительских конкурсах.
Все рецепты сохранили свою аутентичность и остаются неизменными до сих пор.
Soplica Айва / facebook.com/SoplicaUkraine/
Soplica стала успешной не только благодаря преданности традициям, но и благодаря непревзойденному вкусу. Его секрет кроется в традиционной рецептуре и натуральных ингредиентах (свежие спелые ягоды и фрукты, орехи, травы и злаки).
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Как и в прошлом, так и сегодня Soplica – это бренд с собственными ценностями, которые передаются от поколения к поколению. Он придерживается высоких стандартов производства и заботится о качестве своей продукции.
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