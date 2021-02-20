Настойки и наливки сегодня переживают бум популярности, ведь среди них есть настоящее разнообразие вкусов: легкие и крепкие, сладкие и горькие напитки на травах, ягодах или фруктах. Однако это не только вкусный алкоголь, это – целая культура со своей историей, примером которой является бренд Soplica.

Появившись еще в XIX веке, наливки и настойки сегодня переживают настоящую эпоху возрождения. Причиной их популярности стали барные тренды, продиктованные культурными изменениями.

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Когда дело доходит до выбора алкоголя, мы все чаще ориентируемся на его натуральность и происхождение. Воплощением этих качеств является Soplica – один из старейших алкогольных брендов, который может похвастаться не только качеством своей продукции, но и уникальной историей.

Как все начиналось

История Soplica началась с деятельности польского шляхтича Болеслава Каспровича. Именно он в 1888 году основал в городе Гнезно (Польша) ликеро-водочную фабрику, став первопроходцем в алкогольной промышленности.

Этикетка бренда / Soplica

Фабрика стала первым заводом под Прусским правлением, где изготавливали не только водку, но и наливки из натуральных ингредиентов. Рецепты основатель разрабатывал самостоятельно, используя различные ягоды, фрукты, травы, цветы и специи.

История бренда / Soplica

Будучи ценителем не только алкоголя, но и литературы, Болеслав Каспрович в 1891 году основал свой собственный бренд, назвав его Soplica. Название бренда позаимствовано из известного произведения польского поэта Адама Мицкевича "Пан Тадеуш", где Соплица – фамилия главного персонажа.

"Пан Тадеуш" / Фото Wikimedia Commons

Однако не только название, но и весь бренд сформировался вокруг польской культуры, которая является его характерной особенностью. На фирменной этикетке бренда до сих пор изображена старинная усадьба польской шляхты.

Как менялся внешний вид бутылки / Soplica

И рецептура (которая, кстати, до сих пор хранится в тайне), и концепция напитков очень понравились людям. Бизнес Болеслава Каспровича процветал, завоевывая различные награды (93 медали, из которых 4 – золотые) на ярмарках и выставках не только на родине, но и за рубежом.

Еще до начала Второй мировой войны Soplica в рекордные сроки стала популярной во многих странах мира, в частности в США, Нидерландах, Румынии, Германии, Швеции, Турции и Италии.

Soplica сегодня

Проект Болеслава Каспровича пережил войну и стал одним из самых узнаваемых и популярных алкогольных брендов во всем мире, который продолжает завоевывать награды на экспертных и потребительских конкурсах.

Сегодня бренд принадлежит польской компании CEDC International, которая обеспечила производство продукции с соблюдением всех европейских норм и создала уникальное тиснение на бутылках, чтобы продукт невозможно было подделать.

Все рецепты сохранили свою аутентичность и остаются неизменными до сих пор.

Soplica Айва / facebook.com/SoplicaUkraine/

Soplica стала успешной не только благодаря преданности традициям, но и благодаря непревзойденному вкусу. Его секрет кроется в традиционной рецептуре и натуральных ингредиентах (свежие спелые ягоды и фрукты, орехи, травы и злаки).

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Как и в прошлом, так и сегодня Soplica – это бренд с собственными ценностями, которые передаются от поколения к поколению. Он придерживается высоких стандартов производства и заботится о качестве своей продукции.