Історичні фото допомагають нам зрозуміти, яким було минуле наших предків. Іноді ці фото лякають, іноді вражають, а часом надихають.

Ці 10 знімків відправлять вас у минуле на десятки чи навіть сотні років, тому точно поповнять багаж ваших знань. Читайте також: 10 історичних фото, які мало хто бачив 1. Чоловік на амфібіоциклі у Франції, 1932 рік Фото 4tololo 2. Міланське таксі у 1930-х роках Фото 4tololo 3. Так лікували зуби на початку XX століття Фото 4tololo 4. Спідня білизна XV століття, знайдена під час реконструкції австрійського замку Ленгберг Фото 4tololo 5. Ранкова медитація на Фудзіямі, 1961 рік Фото 4tololo Цікаво: 10 прогнозів на майбутнє з минулого: несподівані фото 6. Кіт позує під час фотосесії у 1951 році Фото 4tololo 7. Трамбувальники пасажирів в японському метро, 1966 рік Фото 4tololo 8. Зустріч двох поколінь, 1900-ті роки Фото 4tololo 9. Татуйована дівчина на Нью-Йоркській Всесвітній виставці 1939 року Фото 4tololo 10. Жінка бере участь у протесті проти носіння бюстгальтерів, Сан-Франциско, 1969 рік Фото 4tololo