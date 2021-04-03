Кожен глобальний винахід люди сприймають неоднозначно та з острахом. Але при цьому кожен прагне зробити прогноз на майбутнє століття. Так було, є і, ймовірно, буде завжди.

Ми підготували приклади того, яким бачили майбутнє в минулому столітті. На зображеннях можна побачити несподівані передбачення людей на 20, 30 чи навіть 100 років наперед. Читайте також: 7 винаходів, які полегшать життя людині, котам і навіть кактусам 1. Таким бачили наш час у 1930 році Фото boredpanda 2. У 1950-х роках приблизно такою бачили навігаційну систему майбутнього Фото boredpanda 3. 1940 року мріяли про таку доставку їжі Фото boredpanda 4. Понад 60 років тому вже уявляли самостійне керування автомобілем Фото boredpanda 5. Уявлення про майбутнє телефонів (1956 рік) Фото boredpanda Цікаво: Майбутнє вже поруч: 8 новітніх винаходів, що зможуть повністю змінити наш світ 6. Джеймс Бонд отримав текстове повідомлення на "розумний" годинник Фото boredpanda 7. Давні уявлення NASA про життя в космосі Фото boredpanda 8. У 1940-их роках мріяли про онлайн-покупки Фото boredpanda 9. Смартгодинник, 1984 рік Фото boredpanda 10. Будинок майбутнього, про який мріяли у 1957 році Фото boredpanda