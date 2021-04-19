Исторические фото помогают нам понять, каким было прошлое наших предков. Иногда эти фото пугают, иногда поражают, а порой вдохновляют.

Эти 10 снимков отправят вас в прошлое на десятки или даже сотни лет, поэтому точно пополнят багаж ваших знаний. Читайте также: 10 исторических фото, которые мало кто видел 1. Мужчина на амфибиоцикле во Франции, 1932 год Фото 4tololo 2. Миланское такси в 1930-х годах Фото 4tololo 3. Так лечили зубы в начале XX веке Фото 4tololo 4. Нижнее белье XV века, найденное при реконструкции австрийского замка Ленгберг Фото 4tololo 5. Утренняя медитация на Фудзияме, 1961 год Фото 4tololo Интересно: 10 прогнозов на будущее из прошлого: неожиданные фото 6. Кот позирует во время фотосессии в 1951 году Фото 4tololo 7. Трамбовщики пассажиров в японском метро, 1966 год Фото 4tololo 8. Встреча двух поколений, 1900-е годы Фото 4tololo 9. Татуированная девушка на Нью-Йоркской Всемирной выставке 1939 года Фото 4tololo 10. Женщина участвует в протесте против ношения бюстгальтеров, Сан-Франциско, 1969 год Фото 4tololo