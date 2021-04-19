10 исторических фото, которые вызовут восторг у любого умника
Исторические фото помогают нам понять, каким было прошлое наших предков. Иногда эти фото пугают, иногда поражают, а порой вдохновляют.
Источник:4tololo
Эти 10 снимков отправят вас в прошлое на десятки или даже сотни лет, поэтому точно пополнят багаж ваших знаний.
Читайте также: 10 исторических фото, которые мало кто видел
1. Мужчина на амфибиоцикле во Франции, 1932 год
Фото 4tololo
2. Миланское такси в 1930-х годах
Фото 4tololo
3. Так лечили зубы в начале XX веке
Фото 4tololo
4. Нижнее белье XV века, найденное при реконструкции австрийского замка Ленгберг
Фото 4tololo
5. Утренняя медитация на Фудзияме, 1961 год
Фото 4tololo
Интересно: 10 прогнозов на будущее из прошлого: неожиданные фото
6. Кот позирует во время фотосессии в 1951 году
Фото 4tololo
7. Трамбовщики пассажиров в японском метро, 1966 год
Фото 4tololo
8. Встреча двух поколений, 1900-е годы
Фото 4tololo
9. Татуированная девушка на Нью-Йоркской Всемирной выставке 1939 года
Фото 4tololo
10. Женщина участвует в протесте против ношения бюстгальтеров, Сан-Франциско, 1969 год
Фото 4tololo
Поделиться новостью