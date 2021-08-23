Та й у світі існує безліч різних рецептів сирників. 5 цікавими та смачними варіантами поділилася дієтологиня Юлія Шевчук.

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Як приготувати ідеальні сирники: 5 цікавих рецептів

За словами Юлії Шевчук, сирники, приготовані за цими рецептами, виходять пухкими та не розвалюються. А секрет простий – рисове борошно замість пшеничного. Це дозволяє сирникам бути ніжними та гарно тримати форму.

1. Класичні

Для приготування знадобиться: 400 грамів пастоподібного кисломолочного сиру (жирність від 5%), 40 грамів рисового борошна, 1 яйце та банан (його потрібно подавити виделкою). Всі інгредієнти необхідно змішати, сформувати сирники та обсмажити на кокосовій олії.

2. Солоні сирники

Інгредієнти: 200 грамів кисломолочного сиру, 15 грамів рисового борошна, 1 яйце, 15 грамів кукурудзяного крохмалю та 50 грамів твердого тертого сиру. Все потрібно змішати, сформувати сирники та обсмажити до золотистого кольору на середньому вогні.

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3. З фініками

Візьміть 300 грамів кисломолочного сиру, 2 столові ложки рисового борошна, 1 яйце, 10 фініків, очищених від кісточки та дрібно порізаних, 1 чайну ложку розпушувача. Все змішуємо, формуємо сирники та обсмажуємо.

Смачні сирники можна приготувати досить швидко / Фото Pixabay

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4. Ягідні

Беремо 400 грамів кисломолочного сиру, 40 грамів рисового борошна, 1 яйце, 150 грамів ягід, ½ збитого банана. Усі інгредієнти змішуємо, формуємо сирники та обсмажуємо.

5. Шоколадні

250 грамів кисломолочного сиру, 4 столові ложки манки, 1 яйце, 2 столові ложки какао, збитий банан. Формуємо сирники та обсмажуємо.

Текст публікації Юлії Шевчук:

5 рецептів ідеальних сирників

Часто питаєте, як вони у мене виходять такі пухкі й не розлазяться. Чесно скажу, скільки рецептів я не пробувала, а секрет максимально простий – просто готуйте їх із рисовим борошном. Вони виходять максимально ніжні, добре тримають форму і борошно зовсім не перебиває смак кисломолочного сиру.

Зберігайте:

Класичні

400 грамів кисломолочного сиру 5% і більше (в ідеалі брати у брикеті, пастоподібний або ж перебийте у блендері) + 40 грамів рисового борошна + 1 яйце + банан (попередньо перемнути виделкою). Все перемішуємо, формуємо сирнички й обсмажуємо на кокосовій олії.

Солоні сирнички

200 грамів кисломолочного сиру + 15 грамів рисового борошна + 1 яйце + 15 грамів кукурудзяного крохмалю + 50 грамів твердого тертого сиру. Все перемішуємо і смажимо сирнички до золотистого кольору з обидвох сторін на середньому вогні.

З фініками

300 грамів кисломолочного сиру + 2 столові ложки рисового борошна + 1 яйце + 10 очищених від кісточки та дрібно порізаних фініків + 1 чайна ложка розпушувача.

Ягідні

400 грамів кисломолочного сиру + 40 грамів рисового борошна + 1 яйце + 150 грамів смородини (або інших ягід на свій смак) + 1/2 банану, попередньо вимнутого виделкою.

Шоколадні

250 грамів кисломолочного сиру + 4 столові ложки манки + 1 яйце + 2 столові ложки какао + банан, попередньо роздавлений виделкою.