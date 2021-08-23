Да и в мире существует множество различных рецептов сырников. 5 интересными и вкусными вариантами поделилась диетолог Юлия Шевчук.

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Как приготовить идеальные сырники: 5 интересных рецептов

По словам Юлии Шевчук, сырники, приготовленные по этим рецептам, получаются пышными и не разваливаются. А секрет прост – рисовая мука вместо пшеничной. Это позволяет сырникам быть нежными и хорошо держать форму.

1. Классические

Для приготовления понадобится: 400 граммов пастообразного творога (жирность от 5%), 40 граммов рисовой муки, 1 яйцо и банан (его нужно подавить вилкой). Все ингредиенты необходимо смешать, сформировать сырники и обжарить на кокосовом масле.

2. Соленые сырники

Ингредиенты: 200 граммов творога, 15 граммов рисовой муки, 1 яйцо, 15 граммов кукурузного крахмала и 50 граммов твердого тертого сыра. Все нужно смешать, сформировать сырники и обжарить до золотистого цвета на среднем огне.

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3. С финиками

Возьмите 300 граммов творога, 2 столовые ложки рисовой муки, 1 яйцо, 10 фиников, очищенных от косточки и мелко порезанных, 1 чайную ложку разрыхлителя. Все смешиваем, формируем сырники и обжариваем.

Вкусные сырники можно приготовить достаточно быстро / Фото Pixabay

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4. Ягодные

Берем 400 граммов творога, 40 граммов рисовой муки, 1 яйцо, 150 граммов ягод, ½ сбитого банана. Все ингредиенты смешиваем, формируем сырники и обжариваем.

5. Шоколадные

250 граммов творога, 4 столовые ложки манки, 1 яйцо, 2 столовые ложки какао, взбитый банан. Формируем сырники и обжариваем.

Текст публикации Юлии Шевчук:

5 рецептов идеальных сырников

Часто спрашиваете, как они у меня получаются такие пухлые и не расползаются. Честно скажу, сколько рецептов я не пробовала, а секрет максимально простой – просто готовьте их с рисовой мукой. Они получаются максимально нежные, хорошо держат форму и мука вовсе не перебивает вкус творога.

Сохраняйте:

Классические

400 граммов творога 5% и более (в идеале брать в брикете, пастообразный или перебейте в блендере) + 40 граммов рисовой муки + 1 яйцо + банан (предварительно помять вилкой). Все перемешиваем, формируем сырники и обжариваем на кокосовом масле.

Соленые сырники

200 граммов творога + 15 граммов рисовой муки + 1 яйцо + 15 граммов кукурузного крахмала + 50 граммов твердого тертого сыра. Все перемешиваем и жарим сырники до золотистого цвета с обеих сторон на среднем огне.

С финиками

300 граммов творога + 2 столовые ложки рисовой муки + 1 яйцо + 10 очищенных от косточки и мелко порезанных фиников + 1 чайная ложка разрыхлителя.

Ягодные

400 граммов творога + 40 граммов рисовой муки + 1 яйцо + 150 граммов смородины (или других ягод на свой вкус) + 1/2 банана, предварительно помятого вилкой.

Шоколадные

250 граммов творога + 4 столовые ложки манки + 1 яйцо + 2 столовые ложки какао + банан, предварительно раздавленного вилкой.