Хрумкі сирні палички: приготуйте вдома смачну закуску на всі випадки життя
Джерело:інстаграм фуд-блогерки Лєри
Знову й гадки не маєте, чим смачненьким потішити і себе, і рідних цими вихідними. Спробуйте приготувати вдома хрумкі сирні палички. Підкидаємо вам простий рецепт.
Здається, сирні палички – закуска на всі випадки життя. Вони ідеально підійдуть для повноцінного перекусу, будуть чудовим доповнення до основної страви, стануть тим самим смаколиком, яким можна похрумтіти під улюблений фільм чи серіал, а ще – під келих хмільного.
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Тож зберігайте рецепт, на який ви витратите мінімум часу, а від результату будете приголомшені.
Сирні палички з ягідним соусом: покроковий рецепт
Інгредієнти на 8 штук:
- 200 грамів сиру моцарелла;
- 30 грамів борошна;
- 2 яйця;
- 100 грамів кукурудзяних пластівців без цукру;
- олія для смаження;
- 150 грамів улюблених ягід;
- підсолоджувач – на ваш смак;
- 1 столова ложка лимонного соку;
- 10 грамів кукурудзяного крохмалю.
Спосіб приготування:
- Сир наріжте брусочками, а далі – панірування. Для цього обваляйте кожен шматочок у борошні, у збитому яйці, знову у борошні, знову в яйці, далі – у подрібнених кукурудзяних пластівцях, після чого знову у яйці та в пластівцях.
- Викладіть на тарілку чи дощечку та відправте на годину у морозилку.
- Після цього можна запікати у розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 15 хвилин.
- Тим часом приготуйте соус. Для цього ягоди збийте блендером, додайте підсолоджувач, лимонний сік, крохмаль кукурудзяний і знову добре перемішайте.
- Варіть на середньому вогні, поки маса не загусне і даєте охолонути.
Смачного!
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Текст публікації фуд-блогерки Лєри:
Сирні палички з ягідним соусом.
Інгредієнти (на 8 шт.):
Для сирних паличок:
200 г сиру (у мене моцарелла)
30 г борошна
2 яйця
100 г кукурудзяних пластівців без цукру
олія для смаження
Для ягідного соусу:
150 г будь-яких ягід (у мене заморожена малина)
підсолоджувач на смак
1 ст. лимонного соку
10 г кукурудзяного крохмалю
Готуємо:
Сирні палички:
Сир нарізаємо будь-якої зручної форми (у мене брусочками) і надійно паніруємо, щоб сир не виплив: обвалюємо в борошні, у збитому виделкою яйці, знову в борошні, знову в яйці, тепер в подрібнених кукурудзяних пластівцях, знову в яйці і знову в пластівцях!
Викладаємо на будь-яку рівну поверхню і прибираємо в морозилку як мінімум на 1 годину. Після цього запікаємо в розігрітій до 200 градусів духовці ~ 15 хвилин або смажимо у фритюрі до золотистого кольору (3-4 хвилини). Після смаження у фритюрі - сирні палички обов'язково перекладайте на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир
Ягідний соус:
Ягоди пробиваємо блендером (заморожені можна навіть не розморожувати), додаємо підсолоджувач, лимонний сік, крохмаль кукурудзяний і перемішуємо. Варимо на середньому вогні до загусання і даємо охолонути.