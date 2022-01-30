Кажется, сырные палочки – закуска на все случаи жизни. Они идеально подойдут для полноценного перекуса, будут отличным дополнением к основному блюду, станут теми вкусностями, которым можно насладиться под любимый фильм или сериал, а еще – под бокал хмельного.
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Так что сохраняйте рецепт, на который вы потратите минимум времени, а от результата будете ошеломлены.
Сырные палочки с ягодным соусом: пошаговый рецепт
Ингредиенты на 8 штук:
- 200 граммов сыра моцарелла;
- 30 граммов муки;
- 2 яйца;
- 100 граммов кукурузных хлопьев без сахара;
- масло для жарки;
- 150 грамм любимых ягод;
- подсластитель – по вашему вкусу;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- 10 граммов кукурузного крахмала.
Способ приготовления:
- Сыр нарежьте брусочками, а дальше – панировка. Для этого обваляйте каждый кусочек в муке, во взбитом яйце, снова в муке, снова в яйце, далее – в измельченных кукурузных хлопьях, после чего снова в яйце и в хлопьях.
- Выложите на тарелку или доску и отправьте на час в морозилку.
- После этого можно запекать в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15 минут.
- Тем временем приготовьте соус. Для этого ягоды взбейте блендером, добавьте подсластитель, лимонный сок, крахмал кукурузный и снова хорошо перемешайте.
- Варите на среднем огне, пока масса не загустеет и даете остыть.
Приятного аппетита!
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Текст публикации фуд-блогерки Леры:
Сырные палочки с ягодным соусом.
Ингредиенты (на 8 шт.):
Для творожных палочек:
200 г творога (у меня моцарелла)
30 г муки
2 яйца
100 г кукурузных хлопьев без сахара
масло для жарки
Для ягодного соуса:
150 г любых ягод (у меня замороженная малина)
подсластитель по вкусу
1 ст. лимонного сока
10 г кукурузного крахмала
Готовим:
Сырные палочки:
Сыр нарезаем любой удобной формы (у меня брусочками) и надежно панируем, чтобы творог не выплыл: обваливаем в муке, во взбитом вилкой яйце, снова в муке, снова в яйце, теперь в измельченных кукурузных хлопьях, снова в яйце и снова в хлопьях!
Выкладываем на любую ровную поверхность и убираем в морозилку как минимум на 1 час. После этого запекаем в разогретой до 200 градусов духовке ~15 минут или жарим во фритюре до золотистого цвета (3-4 минуты). После жарки во фритюре – творожные палочки обязательно перекладывайте на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир
Ягодный соус:
Ягоды пробиваем блендером (замороженные можно даже не размораживать), добавляем подсластитель, лимонный сок, крахмал кукурузный и перемешиваем. Варим на среднем огне до загустения и даем остыть.