Здається, сирні палички – закуска на всі випадки життя. Вони ідеально підійдуть для повноцінного перекусу, будуть чудовим доповнення до основної страви, стануть тим самим смаколиком, яким можна похрумтіти під улюблений фільм чи серіал, а ще – під келих хмільного.

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Тож зберігайте рецепт, на який ви витратите мінімум часу, а від результату будете приголомшені.

Сирні палички з ягідним соусом: покроковий рецепт

Інгредієнти на 8 штук:

  • 200 грамів сиру моцарелла;
  • 30 грамів борошна;
  • 2 яйця;
  • 100 грамів кукурудзяних пластівців без цукру;
  • олія для смаження;
  • 150 грамів улюблених ягід;
  • підсолоджувач – на ваш смак;
  • 1 столова ложка лимонного соку;
  • 10 грамів кукурудзяного крохмалю.

Спосіб приготування:

  1. Сир наріжте брусочками, а далі – панірування. Для цього обваляйте кожен шматочок у борошні, у збитому яйці, знову у борошні, знову в яйці, далі – у подрібнених кукурудзяних пластівцях, після чого знову у яйці та в пластівцях.
  2. Викладіть на тарілку чи дощечку та відправте на годину у морозилку.
  3. Після цього можна запікати у розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 15 хвилин.
  4. Тим часом приготуйте соус. Для цього ягоди збийте блендером, додайте підсолоджувач, лимонний сік, крохмаль кукурудзяний і знову добре перемішайте.
  5. Варіть на середньому вогні, поки маса не загусне і даєте охолонути.

Смачного!

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Текст публікації фуд-блогерки Лєри:

Сирні палички з ягідним соусом.

Інгредієнти (на 8 шт.):

Для сирних паличок:
200 г сиру (у мене моцарелла)
30 г борошна
2 яйця
100 г кукурудзяних пластівців без цукру
олія для смаження

Для ягідного соусу:
150 г будь-яких ягід (у мене заморожена малина)
підсолоджувач на смак
1 ст. лимонного соку
10 г кукурудзяного крохмалю

Готуємо:

Сирні палички:
Сир нарізаємо будь-якої зручної форми (у мене брусочками) і надійно паніруємо, щоб сир не виплив: обвалюємо в борошні, у збитому виделкою яйці, знову в борошні, знову в яйці, тепер в подрібнених кукурудзяних пластівцях, знову в яйці і знову в пластівцях!
Викладаємо на будь-яку рівну поверхню і прибираємо в морозилку як мінімум на 1 годину. Після цього запікаємо в розігрітій до 200 градусів духовці ~ 15 хвилин або смажимо у фритюрі до золотистого кольору (3-4 хвилини). Після смаження у фритюрі - сирні палички обов'язково перекладайте на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир

Ягідний соус:
Ягоди пробиваємо блендером (заморожені можна навіть не розморожувати), додаємо підсолоджувач, лимонний сік, крохмаль кукурудзяний і перемішуємо. Варимо на середньому вогні до загусання і даємо охолонути.