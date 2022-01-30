Здається, сирні палички – закуска на всі випадки життя. Вони ідеально підійдуть для повноцінного перекусу, будуть чудовим доповнення до основної страви, стануть тим самим смаколиком, яким можна похрумтіти під улюблений фільм чи серіал, а ще – під келих хмільного.

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Тож зберігайте рецепт, на який ви витратите мінімум часу, а від результату будете приголомшені.

Сирні палички з ягідним соусом: покроковий рецепт

Інгредієнти на 8 штук:

200 грамів сиру моцарелла;

30 грамів борошна;

2 яйця;

100 грамів кукурудзяних пластівців без цукру;

олія для смаження;

150 грамів улюблених ягід;

підсолоджувач – на ваш смак;

1 столова ложка лимонного соку;

10 грамів кукурудзяного крохмалю.

Спосіб приготування:

Сир наріжте брусочками, а далі – панірування. Для цього обваляйте кожен шматочок у борошні, у збитому яйці, знову у борошні, знову в яйці, далі – у подрібнених кукурудзяних пластівцях, після чого знову у яйці та в пластівцях. Викладіть на тарілку чи дощечку та відправте на годину у морозилку. Після цього можна запікати у розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 15 хвилин. Тим часом приготуйте соус. Для цього ягоди збийте блендером, додайте підсолоджувач, лимонний сік, крохмаль кукурудзяний і знову добре перемішайте. Варіть на середньому вогні, поки маса не загусне і даєте охолонути.

Смачного!

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Текст публікації фуд-блогерки Лєри:

Сирні палички з ягідним соусом.

Інгредієнти (на 8 шт.):

Для сирних паличок:

200 г сиру (у мене моцарелла)

30 г борошна

2 яйця

100 г кукурудзяних пластівців без цукру

олія для смаження

Для ягідного соусу:

150 г будь-яких ягід (у мене заморожена малина)

підсолоджувач на смак

1 ст. лимонного соку

10 г кукурудзяного крохмалю

Готуємо:

Сирні палички:

Сир нарізаємо будь-якої зручної форми (у мене брусочками) і надійно паніруємо, щоб сир не виплив: обвалюємо в борошні, у збитому виделкою яйці, знову в борошні, знову в яйці, тепер в подрібнених кукурудзяних пластівцях, знову в яйці і знову в пластівцях!

Викладаємо на будь-яку рівну поверхню і прибираємо в морозилку як мінімум на 1 годину. Після цього запікаємо в розігрітій до 200 градусів духовці ~ 15 хвилин або смажимо у фритюрі до золотистого кольору (3-4 хвилини). Після смаження у фритюрі - сирні палички обов'язково перекладайте на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир

Ягідний соус:

Ягоди пробиваємо блендером (заморожені можна навіть не розморожувати), додаємо підсолоджувач, лимонний сік, крохмаль кукурудзяний і перемішуємо. Варимо на середньому вогні до загусання і даємо охолонути.