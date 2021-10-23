Харчуватися правильно – дешево: перелік корисних продуктів, на які ви витратите мінімум грошей

Зазвичай, коли йдеться про правильне харчування, у більшості виникають думки про вишукані дорогі страви, тропічні фрукти та багато недешевих горіхів чи морепродуктів. Однак ситуація значно простіша, ніж ви могли собі уявити. Розповідаємо, як збалансувати свій раціон за мінімальну суму.

Дієтологи не втомлюються розвіювати популярний міф про те, що правильне харчування – це дорого. Навпаки, фахівці наголошують, що здоровий раціон можна легко підлаштувати під кожного і під будь-який гаманець. Так, нутриціологиня Оля Усенко підказала, які продукти обирати в магазині, аби вкластися у мінімальний бюджет.

І ще Які овочі їсти восени, якщо немає свіжих: перелік корисних продуктів від дієтологині

Перелік корисних продуктів, які потрібно включити у щоденне меню

Білки

курка – можна їсти будь-яку частину тушки, головне без шкірки;

субпродукти – будь-які, які можна приготувати у власному соку з овочами;

яйця – 1 яйце в день або по 2 яйця через день;

сир – 5 – 9% жирності;

скумбрія;

оселедець;

хек;

минтай.

Жири

рослинна олія;

насіння соняшнику / гарбуза;

вершкове масло (понад 80% жирності);

волоський горіх.



Обирайте локальні продукти / Фото unsplash

Вуглеводи

гречка;

рис;

картопля;

перловка;

пшоно;

ячна крупа;

чорний хліб;

бобові.

Овочі

капуста – на вибір і в різних варіаціях;

морква;

буряк;

гарбуз;

заморожені овочі;

цибуля.

Фрукти / Сухофрукти

яблука;

цитрусові;

банани;

хурма;

родзинки;

курага;

яблука;

груші.

Аби ваше тижневе меню було різноманітним,. І ще, головне –, тоді ваш кошик правильного харчування однозначно буде бюджетним.

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Комбінуйте продукти по-різному між собою / Фото unsplash

Текст публікації Олі Усенко:

Правильне харчування на будь-який бюджет

Вчора в сторіс ми почали обговорювати цю тему, вже не вперше, але вона не втрачає своєї актуальності. Сьогодні ще ми продовжимо йти по продуктах.

Я давно розвіяла міф про те, що правильне харчування – це дорого. Його можна підлаштувати під всіх і під всі можливості.

Підтвердженням БЮДЖЕТНОГО ВАРІАНТУ є моя БАЗОВА ПРОГРАМА "Просте правильне харчування на 50 грн в день". Крім того, що це найбюджетніша програма по продуктах, вона ще й найдешевша з усіх базових програм.

СПИСОК ПРАВИЛЬНИХ ПРОДУКТІВ, які можна впровадити в раціон

Білки

курка - можна їсти будь-яку частину тушки, головне без шкури

субпродукти - будь-які, готуємо у власному соку з овочами (цибуля, морква, спеції)

яйця - 1 яйце в день або по 2 яйця через день

сир - 5-9% жирності

скумбрія

оселедець (самі засолюють)

хек

минтай

Жири

рослинна олія

насіння соняшнику / гарбуза

вершкове масло (більше 80% жирності)

волоський горіх

Вуглеводи

гречка

рис

картопля

перловка

пшоно

ячка

чорний хліб

бобові

Овочі

капуста - на вибір і в різних варіаціях

морква

буряк

гарбуз

заморожені овочі

цибуля

Фрукти / Сухофрукти

яблука

цитрусові

банани

хурма

родзинки

курага

яблука, груша

Так, може не так різноманітно, але однозначно економно і з цього можна багато комбінації зробити. Головне в бюджетному продуктовому кошику вибирати локальні продукти. Все, що буде привезено звідкись, відразу потрапляє в розділ дорогого.