Дієтологи не втомлюються розвіювати популярний міф про те, що правильне харчування – це дорого. Навпаки, фахівці наголошують, що здоровий раціон можна легко підлаштувати під кожного і під будь-який гаманець. Так, нутриціологиня Оля Усенко підказала, які продукти обирати в магазині, аби вкластися у мінімальний бюджет.
І ще Які овочі їсти восени, якщо немає свіжих: перелік корисних продуктів від дієтологині
Перелік корисних продуктів, які потрібно включити у щоденне меню
Білки
- курка – можна їсти будь-яку частину тушки, головне без шкірки;
- субпродукти – будь-які, які можна приготувати у власному соку з овочами;
- яйця – 1 яйце в день або по 2 яйця через день;
- сир – 5 – 9% жирності;
- скумбрія;
- оселедець;
- хек;
- минтай.
Жири
- рослинна олія;
- насіння соняшнику / гарбуза;
- вершкове масло (понад 80% жирності);
- волоський горіх.
Обирайте локальні продукти / Фото unsplash
Вуглеводи
- гречка;
- рис;
- картопля;
- перловка;
- пшоно;
- ячна крупа;
- чорний хліб;
- бобові.
Овочі
- капуста – на вибір і в різних варіаціях;
- морква;
- буряк;
- гарбуз;
- заморожені овочі;
- цибуля.
Фрукти / Сухофрукти
- яблука;
- цитрусові;
- банани;
- хурма;
- родзинки;
- курага;
- яблука;
- груші.
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Комбінуйте продукти по-різному між собою / Фото unsplash
Текст публікації Олі Усенко:
Правильне харчування на будь-який бюджет
Вчора в сторіс ми почали обговорювати цю тему, вже не вперше, але вона не втрачає своєї актуальності. Сьогодні ще ми продовжимо йти по продуктах.
Я давно розвіяла міф про те, що правильне харчування – це дорого. Його можна підлаштувати під всіх і під всі можливості.
Підтвердженням БЮДЖЕТНОГО ВАРІАНТУ є моя БАЗОВА ПРОГРАМА "Просте правильне харчування на 50 грн в день". Крім того, що це найбюджетніша програма по продуктах, вона ще й найдешевша з усіх базових програм.
СПИСОК ПРАВИЛЬНИХ ПРОДУКТІВ, які можна впровадити в раціон
Білки
курка - можна їсти будь-яку частину тушки, головне без шкури
субпродукти - будь-які, готуємо у власному соку з овочами (цибуля, морква, спеції)
яйця - 1 яйце в день або по 2 яйця через день
сир - 5-9% жирності
скумбрія
оселедець (самі засолюють)
хек
минтай
Жири
рослинна олія
насіння соняшнику / гарбуза
вершкове масло (більше 80% жирності)
волоський горіх
Вуглеводи
гречка
рис
картопля
перловка
пшоно
ячка
чорний хліб
бобові
Овочі
капуста - на вибір і в різних варіаціях
морква
буряк
гарбуз
заморожені овочі
цибуля
Фрукти / Сухофрукти
яблука
цитрусові
банани
хурма
родзинки
курага
яблука, груша
Так, може не так різноманітно, але однозначно економно і з цього можна багато комбінації зробити. Головне в бюджетному продуктовому кошику вибирати локальні продукти. Все, що буде привезено звідкись, відразу потрапляє в розділ дорогого.