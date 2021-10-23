Дієтологи не втомлюються розвіювати популярний міф про те, що правильне харчування – це дорого. Навпаки, фахівці наголошують, що здоровий раціон можна легко підлаштувати під кожного і під будь-який гаманець. Так, нутриціологиня Оля Усенко підказала, які продукти обирати в магазині, аби вкластися у мінімальний бюджет.

І ще Які овочі їсти восени, якщо немає свіжих: перелік корисних продуктів від дієтологині

Перелік корисних продуктів, які потрібно включити у щоденне меню

Білки

  • курка – можна їсти будь-яку частину тушки, головне без шкірки;
  • субпродукти – будь-які, які можна приготувати у власному соку з овочами;
  • яйця – 1 яйце в день або по 2 яйця через день;
  • сир – 5 – 9% жирності;
  • скумбрія;
  • оселедець;
  • хек;
  • минтай.

Жири

  • рослинна олія;
  • насіння соняшнику / гарбуза;
  • вершкове масло (понад 80% жирності);
  • волоський горіх.

Обирайте локальні продукти
Обирайте локальні продукти / Фото unsplash

Вуглеводи

  • гречка;
  • рис;
  • картопля;
  • перловка;
  • пшоно;
  • ячна крупа;
  • чорний хліб;
  • бобові.

Овочі

  • капуста – на вибір і в різних варіаціях;
  • морква;
  • буряк;
  • гарбуз;
  • заморожені овочі;
  • цибуля.

Фрукти / Сухофрукти

  • яблука;
  • цитрусові;
  • банани;
  • хурма;
  • родзинки;
  • курага;
  • яблука;
  • груші.

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Комбінуйте прокути по-різному між собою
Комбінуйте продукти по-різному між собою / Фото unsplash

Текст публікації Олі Усенко:

Правильне харчування на будь-який бюджет

Вчора в сторіс ми почали обговорювати цю тему, вже не вперше, але вона не втрачає своєї актуальності. Сьогодні ще ми продовжимо йти по продуктах.

Я давно розвіяла міф про те, що правильне харчування – це дорого. Його можна підлаштувати під всіх і під всі можливості.

Підтвердженням БЮДЖЕТНОГО ВАРІАНТУ є моя БАЗОВА ПРОГРАМА "Просте правильне харчування на 50 грн в день". Крім того, що це найбюджетніша програма по продуктах, вона ще й найдешевша з усіх базових програм.

СПИСОК ПРАВИЛЬНИХ ПРОДУКТІВ, які можна впровадити в раціон

Білки
курка - можна їсти будь-яку частину тушки, головне без шкури
субпродукти - будь-які, готуємо у власному соку з овочами (цибуля, морква, спеції)
яйця - 1 яйце в день або по 2 яйця через день
сир - 5-9% жирності
скумбрія
оселедець (самі засолюють)
хек
минтай

Жири
рослинна олія
насіння соняшнику / гарбуза
вершкове масло (більше 80% жирності)
волоський горіх

Вуглеводи
гречка
рис
картопля
перловка
пшоно
ячка
чорний хліб
бобові

Овочі
капуста - на вибір і в різних варіаціях
морква
буряк
гарбуз
заморожені овочі
цибуля

Фрукти / Сухофрукти
яблука
цитрусові
банани
хурма
родзинки
курага
яблука, груша

Так, може не так різноманітно, але однозначно економно і з цього можна багато комбінації зробити. Головне в бюджетному продуктовому кошику вибирати локальні продукти. Все, що буде привезено звідкись, відразу потрапляє в розділ дорогого.