Дієтологи не втомлюються розвіювати популярний міф про те, що правильне харчування – це дорого. Навпаки, фахівці наголошують, що здоровий раціон можна легко підлаштувати під кожного і під будь-який гаманець. Так, нутриціологиня Оля Усенко підказала, які продукти обирати в магазині, аби вкластися у мінімальний бюджет.

І ще Які овочі їсти восени, якщо немає свіжих: перелік корисних продуктів від дієтологині

Перелік корисних продуктів, які потрібно включити у щоденне меню

Білки

курка – можна їсти будь-яку частину тушки, головне без шкірки;

субпродукти – будь-які, які можна приготувати у власному соку з овочами;

яйця – 1 яйце в день або по 2 яйця через день;

сир – 5 – 9% жирності;

скумбрія;

оселедець;

хек;

минтай.

Жири

рослинна олія;

насіння соняшнику / гарбуза;

вершкове масло (понад 80% жирності);

волоський горіх.



Обирайте локальні продукти / Фото unsplash

Вуглеводи

гречка;

рис;

картопля;

перловка;

пшоно;

ячна крупа;

чорний хліб;

бобові.

Овочі

капуста – на вибір і в різних варіаціях;

морква;

буряк;

гарбуз;

заморожені овочі;

цибуля.

Фрукти / Сухофрукти

яблука;

цитрусові;

банани;

хурма;

родзинки;

курага;

яблука;

груші.

Аби ваше тижневе меню було різноманітним, робіть різні комбінації з цих продуктів та змінюйте подачу страви. І ще, головне – обирайте локальні продукти, тоді ваш кошик правильного харчування однозначно буде бюджетним.

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Комбінуйте продукти по-різному між собою / Фото unsplash

Текст публікації Олі Усенко:

Правильне харчування на будь-який бюджет

Вчора в сторіс ми почали обговорювати цю тему, вже не вперше, але вона не втрачає своєї актуальності. Сьогодні ще ми продовжимо йти по продуктах.

Я давно розвіяла міф про те, що правильне харчування – це дорого. Його можна підлаштувати під всіх і під всі можливості.

Підтвердженням БЮДЖЕТНОГО ВАРІАНТУ є моя БАЗОВА ПРОГРАМА "Просте правильне харчування на 50 грн в день". Крім того, що це найбюджетніша програма по продуктах, вона ще й найдешевша з усіх базових програм.

СПИСОК ПРАВИЛЬНИХ ПРОДУКТІВ, які можна впровадити в раціон

Білки

курка - можна їсти будь-яку частину тушки, головне без шкури

субпродукти - будь-які, готуємо у власному соку з овочами (цибуля, морква, спеції)

яйця - 1 яйце в день або по 2 яйця через день

сир - 5-9% жирності

скумбрія

оселедець (самі засолюють)

хек

минтай

Жири

рослинна олія

насіння соняшнику / гарбуза

вершкове масло (більше 80% жирності)

волоський горіх

Вуглеводи

гречка

рис

картопля

перловка

пшоно

ячка

чорний хліб

бобові

Овочі

капуста - на вибір і в різних варіаціях

морква

буряк

гарбуз

заморожені овочі

цибуля

Фрукти / Сухофрукти

яблука

цитрусові

банани

хурма

родзинки

курага

яблука, груша

Так, може не так різноманітно, але однозначно економно і з цього можна багато комбінації зробити. Головне в бюджетному продуктовому кошику вибирати локальні продукти. Все, що буде привезено звідкись, відразу потрапляє в розділ дорогого.