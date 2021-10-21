Кожен повинен знати, як зробити свій сніданок найкориснішим. І допомогла з цим розібратися нутриціологиня Оля Усенко. Фахівчиня попередила, від яких продуктів та напоїв варто відмовитися під час першого прийому їжі.

І ще Які овочі їсти восени, якщо немає свіжих: перелік корисних продуктів від дієтологині

Які продукти виключити зі свого сніданку

Вершки і каші на вершках

Приготовлену телятину

Сосиски та ковбаси

Кукурудзяну кашу

Індичку / курятину

Солоні огірки / помідори

Солодку воду / соки з цукром

Білий звичайний хліб

Білий звичайний рис

Солодкі круасани

Джеми та варення.

Так, за словами нутриціологиня, якщо ви приберете ці інгредієнти зі сніданків, ви уже зробите перший великий крок до здорового харчування.

Читайте також Які продукти їсти, аби довше бути ситими: цікаві факти про ваш раціон

Текст публікації Олі Усенко:

Чого не повинно бути у вас на сніданок. Є інгредієнти, які ми не помічаємо або не замислюємося, але вони явно не потрібні нам за сніданком. Я напишу різні інгредієнти з різних варіантів сніданків, які я колись бачила і ви будете розуміти, що сніданок з таким інгредієнтом вже не для вашої фігури і не для раціонального харчування.

Вершки і каші на вершках

Приготовлену телятину

Сосиски та ковбаси

Кукурудзяну кашу

Індичку / курятину

Солоні огірки / помідори

Солодку воду / соки з цукром

Білий звичайний хліб

Білий звичайний рис

Солодкі круасани

Джеми та варення.

Ось таким чином, прибравши ці інгредієнти зі своїх сніданків, ви вже будете харчуватися більш наближено до правильного варіанту.