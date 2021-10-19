У холодну пору року наш організм особливо вразливий перед простудами. Тож у раціоні обов'язково повинні бути сезонні овочі й фрукти, щоб зміцнити імунітет. Переліком корисних продуктів поділилася нутриціологиня Оля Усенко.

До слова Чому не варто купувати миті овочі: переконливе пояснення дієтологині

Недорогі овочі, які потрібно їсти осінню

броколі

білокачанна капуста

брюссельська капуста

морква

буряк

квашена капуста (без цукру)

гарбуз

заморожені овочі (перець болгарський, шпинат, кукурудза, горошок)

заморожена стручкова квасоля.



Осінню важливо купувати сезонні овочі / Фото unsplash

Овочі з дорожчого сегменту

листя салату

аспарагус

цукіні

огірки

помідори

перець.

Як готувати овочі восени, аби вони не втрачали свою користь

тушкувати

варити

запікати

пропарювати

пропарювати в мікрохвильовці

їсти свіжими.

Крім цього, Оля Усенко додала, що консервацію не варто "приписувати" до суперфуду, оскільки там всюди є цукор. Кабачкова ікра, теж не підходить, якщо приготовлена не вами, а все магазинне – це більше як соус.

Пам'ятайте про різноманіття у харчуванні! Не їжте одні й ті ж овочі кілька днів поспіль.

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Збагачуйте свій раціон різними овочами / Фото unsplash

Текст публікації Олі Усенко:

Овочі восени

Що ми можемо знайти на прилавках за адекватні гроші:

всі види капустяних: броколі, білокачанна, брюссельська, кольорова і т.д.

морква

буряк

квашена капуста (без цукру)

гарбуз

заморожені овочі: перець болгарський, шпинат, кукурудза, горошок (так, взимку його можна використовувати як овочі, але не 5 разів на день)

заморожена стручкова квасоля – ідеально взимку

Як ми можемо готувати ці овочі:

тушити

варити

запікати

пропарювати

пропарювати в мікрохвильовці

їсти свіжими

Ці овочі теж можна, але вони дорожчі:

листя салату

аспарагус

цукіні

огірки

помідори

перець

Консервацію не беремо і не вважаємо як овочі, там всюди цукор.

Кабачкова ікра, теж не підходить, якщо приготовлена не вами, а все магазинне – це більше як соус. Найзручніше капустяні варіанти і стручкова квасоля для дня. Для супчиків добре використовувати суміші заморожених овочів.

Але пам'ятаємо про різноманіття, не потрібно їсти одну кукурудзу цілий день.